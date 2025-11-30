Industries culturelles : dix secteurs clés en priorité

Le Vietnam mise sur dix secteurs culturels clés pour stimuler sa croissance, renforcer son soft power et créer un écosystème moderne, avec des objectifs ambitieux d’ici 2030 et à l’horizon 2045.

>> L’investissement dans les infrastructures, un levier pour les industries culturelles

>> Le Vietnam mise sur l’innovation pour développer ses industries culturelles

>> Stratégie nationale : le Vietnam mise sur dix industries culturelles clés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 14 novembre, la décision N°2486 approuvant la stratégie de développement des industries culturelles d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Photo : VNA/CVN

Ce texte identifie les industries culturelles comme un nou-veau moteur de croissance économique et un pilier essentiel pour promouvoir le soft power national. Dans cette orientation, le pays privilégie la mobilisation des ressources afin de développer dix industries culturelles clés, contribuant à bâtir un écosystème culturel créatif et moderne, en lien avec le processus d’intégration internationale et le développement durable.

La liste des dix secteurs prioritaires comprend : le cinéma ; les arts plastiques, la photographie et les expositions ; les arts du spectacle ; les logiciels et les jeux de divertissement ; la publicité ; l’artisanat ; le tourisme culturel ; le design créatif ; la télévision et la radio ; ainsi que l’édition. Ces domaines associent culture, créativité, technologie et propriété intellectuelle, générant une forte valeur ajoutée, répondant aux besoins culturels de la population et contribuant à promouvoir l’image du pays.

Selon la stratégie, l’objectif fixé pour 2030 est de développer vigoureusement les industries culturelles, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 10% et une contribution de 7% au PIB du pays. La main-d’œuvre du secteur devrait augmenter en moyenne de 10% par an, pour représenter 6% du total national. Le nombre d’établissements économiques actifs dans les industries culturelles est également appelé à croître de 10% par an, tandis que la valeur des exportations de produits culturels vise une progression annuelle moyenne de 7%.

Photo : VNA/CVN

L’un des objectifs importants consiste à construire et moderniser les centres d’industries culturelles, les espaces créatifs, les complexes et les infrastructures culturelles. Les localités sont encouragées à valoriser leurs atouts spécifiques et à associer le développement des industries culturelles à la construction de marques territoriales.

D’ici 2045, le Vietnam ambitionne de bâtir des industries culturelles durables, avec un chiffre d’affaires représentant environ 9% du PIB et une main-d’œuvre équivalant à 8% de l’emploi national. Les produits numériques devraient dépasser 80% du total des produits culturels, traduisant une transition affirmée vers un modèle créatif fondé sur la technologie.

Un écosystème culturel moderne

La stratégie souligne que le développement des industries culturelles doit s’inscrire dans la planification socio-économique de chaque localité, tout en renforçant la connectivité régionale et les liens entre les institutions culturelles. Certaines provinces et grandes villes dotées de conditions favorables seront choisies comme pôles de connexion, créant ainsi un effet de rayonnement pour l’ensemble des régions.

Les entreprises sont considérées comme la force motrice de cet écosystème. La mise en place de chaînes de valeur complètes - de la création à la production, de la commercialisation à la promotion et à la consommation - associée à la protection de la propriété intellectuelle, contribuera à la formation d’un marché culturel professionnel et durable.

D’ici 2030, le Vietnam se concentrera sur la satisfaction des besoins du marché intérieur tout en renforçant les exportations, en ciblant d’abord les pays comptant une importante communauté vietnamienne. À l’horizon 2045, les produits culturels vietnamiens devront atteindre un haut niveau de professionnalisme et de compétitivité sur le marché international.

Photo : VNA/CVN

Parmi les dix industries culturelles, six secteurs sont définis comme prioritaires : le cinéma ; les arts du spectacle ; les logiciels et jeux de divertissement ; la publicité ; l’artisanat ; et le tourisme culturel. Le développement ciblé de ces domaines vise à créer des synergies, augmenter la valeur des produits et transformer les richesses culturelles en véritable soft power national.

Le texte propose également un ensemble de solutions communes : mettre l’accent sur la communication ; perfectionner les institutions et les politiques ; développer les ressources humaines ; moderniser les infrastructures ; attirer les investissements ; promouvoir l’application technologique et la transformation numérique ; élargir les marchés ; intensifier la coopération internationale et protéger les droits de propriété intellectuelle.

XUAN HOANG/CVN