Le Forum asiatique de la créativité promeut les ressources culturelles

Le Forum asiatique de la créativité 2025 se tiendra vendredi 28 novembre à Hanoi, sur le thème «Un avenir durable grâce aux ressources culturelles et créatives».

Organisé par l’Institut vietnamien de la culture, des arts, des sports et du tourisme, sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce forum vise à partager les meilleures pratiques internationales en matière d’aménagement du territoire fondé sur la culture, les arts et la créativité entre les pays asiatiques.

Il réunira des chercheurs et des experts vietnamiens et d’autres pays asiatiques afin d’échanger sur les tendances, les défis et les opportunités du développement durable par la culture.

Des présentations seront également données par des représentants des organismes concernés, des autorités locales et centrales, d’organisations internationales, d’entreprises, de collectivités et de particuliers.

Le forum a pour objectif de rechercher et de promouvoir des initiatives de coopération entre le Vietnam et les autres pays asiatiques, contribuant à la promotion de la culture locale et au renforcement du rayonnement des villes et territoires créatifs du Vietnam dans la région.

En outre, un programme d’enquête sur le terrain, comprenant des activités dans certains espaces créatifs de Hanoi, offrira aux délégués et participants internationaux une perspective visuelle et une expérience pratique des efforts déployés par Hanoi pour préserver son titre de ville créative, leur permettant ainsi d’avoir des discussions plus approfondies et plus substantielles.

Le forum devrait comporter deux sessions principales. La première sera consacrée à la création de lieux à partir des ressources culturelles et créatives, tandis que la seconde portera sur la coopération pour un avenir durable en Asie.

En 2019, Hanoi a été nommée membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Depuis, la capitale s’efforce de renforcer sa participation à ce réseau. Le Comité populaire municipal a publié un plan présentant une série d’activités créatives qui se dérouleront dans la capitale cette année.

Ce plan vise à promouvoir le potentiel et les atouts de Hanoi dans le domaine du design créatif, ainsi qu’à mettre en œuvre diverses initiatives et engagements pris lors de son adhésion au Réseau des villes créatives.

Hanoi mènera des projets et des programmes spécifiques afin d’appliquer efficacement les politiques et les mécanismes d’investissement et de soutien aux centres d’industries culturelles.

Ce plan vise également à protéger et à développer la scène culturelle et artistique de la capitale, ainsi qu’à promouvoir le patrimoine culturel, historique et architectural dans le cadre de la reconstruction urbaine liée au développement d’espaces créatifs, afin de contribuer à l’essor de l’industrie culturelle de Hanoi.

