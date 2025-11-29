Le chemin révolutionnaire du Président Hô Chi Minh en Chine en grand format

Des documents, des images et des objets retraçant le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh en Chine sont actuellement exposés au musée Hô Chi Minh de Huê (Centre), offrant un aperçu saisissant de son héritage.

Photo : VNA/CVN

L’exposition "Le chemin révolutionnaire du camarade Hô Chi Minh en Chine" présente les activités révolutionnaires de Nguyên Ai Quôc - futur président Hô Chi Minh - en Chine, mettant en lumière la solidarité traditionnelle et les relations diplomatiques qu’il a contribué à établir, à renforcer et à développer aux côtés d’autres dirigeants et des peuples des deux nations.

Parmi les pièces exposées figurent 24 objets offerts par 16 donateurs à l’occasion de cette exposition. Beaucoup d’entre eux ont une valeur artistique remarquable et une signification profonde, notamment trois sculptures en bois de l’artisan Trân Van Ngo, la composition musicale Nguyên Tât Thành – Hô Chi Minh du musicien et éducateur Trân Duc, une œuvre calligraphique sur feuille de lotus du calligraphe Vo Van Thuong (Nhât Chi Mai) généreusement offerte par Nguyên Duc Tuong Thoai et 17 œuvres d’art en céramique sur le thème de Huê avec le président Hô Chi Minh.

Selon Lê Thuy Chi, directrice du Musée Hô Chi Minh de Huê, tous les objets et documents donnés seront soigneusement conservés dans les réserves du musée. Ils constitueront une ressource essentielle pour les expositions futures, contribuant ainsi à diffuser l’héritage du président Hô Chi Minh auprès d’un public plus large. Le musée reçoit chaque année des dizaines d’objets et de documents précieux, enrichissant ainsi la diversité et le dynamisme de ses collections.

L’exposition qui durera jusqu’en janvier 2026, a attiré de nombreux visiteurs, notamment des jeunes passionnés d’histoire. "Je suis ravie de découvrir les images et les documents du président Hô Chi Minh exposés au Musée Hô Chi Minh de Huê", a déclaré Cao Hoàng Bao Châu, étudiante au Département de langue chinoise de l’Université des langues étrangères de Huê.

"Les expositions, présentées en vietnamien et en chinois, éclairent non seulement les activités révolutionnaires de Hô Chi Minh en Chine, mais me donnent également l’occasion d’enrichir mon vocabulaire grâce à des connaissances historiques".

Photo : VNA/CVN

La Dr Pham Thi Thanh Mai, directrice adjointe du Musée Hô Chi Minh de Huê, a déclaré : "Le président Hô Chi Minh était un ami proche du Parti communiste et du peuple chinois. Lors de son périple pour le salut national, il a séjourné longuement en Chine. Partout dans le pays, des traces indélébiles témoignent de son combat inlassable pour la cause révolutionnaire et des victoires partagées par les peuples vietnamien et chinois. Ceci a forgé une tradition d’amitié et de coopération étroite entre nos deux nations".

"L’exposition est organisée dans le cadre de l’Accord de coopération pour la recherche et les échanges culturels conclu entre le Musée Hô Chi Minh et le Musée d’histoire révolutionnaire du Guangdong (Chine) pour la période 2024-2028".

Cette exposition constitue également une activité culturelle significative contribuant à l’Année des échanges culturels Vietnam - Chine 2025, et encourageant la conviction que l’amitié sino-vietnamienne est un engagement durable.

VNA/CVN