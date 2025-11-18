Résolution n°57-NQ/TW

Le Vietnam mise sur l’innovation pour développer ses industries culturelles

Dans le secteur de la culture et des arts, le Vietnam adopte une approche stratégique en misant sur le développement des industries culturelles fondées sur la créativité et l’innovation. Cette orientation concrétise la Résolution n°57-NQ/TW, visant les percées en matière de science, technologie et transformation numérique nationale. L'ambition est de stimuler la croissance économique et de faire rayonner la culture nationale sur la carte mondiale de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

De nombreux experts s'accordent à dire que la richesse et la diversité de la culture traditionnelle vietnamienne constituent le socle et le terreau fertile idéal pour l'entrepreneuriat et la créativité dans les domaines de la culture et des arts.

La culture traditionnelle, un socle essentiel

Le Vietnam dispose encore d'un vaste potentiel inexploité dans ce secteur, offrant un large espace pour stimuler les investissements créatifs et les initiatives innovantes. L'objectif est de garantir un développement culturel à la fois dynamique et durable.

Selon la Docteure Trân Thi Ngoc Minh, de l’Académie du journalisme et de la communication, rappelle que l’entrepreneuriat et l’innovation dans le secteur culturel bénéficient d’une attention particulière du Parti et de l’État. Elle insiste sur la complémentarité essentielle des deux domaines : Une activité entrepreneuriale ne peut être durable sans une dimension culturelle solide. Inversement, la culture peut devenir un produit ou un service à forte valeur économique, contribuant directement au succès des initiatives innovantes.

Photo : VNA/CVN

L’innovation et la création d’entreprise permettent ainsi de générer des revenus à partir des valeurs culturelles, tout en constituant un outil efficace de préservation et de diffusion du patrimoine culturel traditionnel.

Partageant la même analyse, la Professeure associée Dô Huong Lan, de l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale du Vietnam à Hanoï), souligne que dans un monde en profonde mutation sous l’effet de la transformation numérique, les industries culturelles s’affirment comme un secteur à la fois porteur sur le plan économique et porteur de sens pour la sauvegarde et la valorisation de l’identité nationale. Avec un patrimoine culturel riche et diversifié, le Vietnam dispose de tous les atouts pour développer vigoureusement ce secteur, à condition d’adopter une approche moderne, créative et adaptée à son temps.

Photo : VNA/CVN

Selon la Professeure associée Dô Huong Lan, l’entrepreneuriat et l’innovation dans les industries culturelles ne se limitent pas à la création d’entreprises, mais relèvent aussi d’un esprit d’initiative, d’une pensée créative et d’une capacité à relier tradition et modernité, préservation et développement, culture locale et marché mondial.

D’un point de vue stratégique, le Prof.associé-Docteur Bùi Hoài Sơn, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, identifie le dénominateur commun des industries culturelles - qui englobent le cinéma, les beaux-arts, la musique, la mode, les jeux vidéo, l’artisanat, etc.

Elles reposent profondément sur la créativité, un facteur irremplaçable que ni le capital financier ni la technologie de production ne peuvent substituer. Quelques photos du Festival de la rivière Hô Chi Minh-Ville 2024.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Selon lui, c’est pour cette raison que les industries culturelles représentent un véritable terreau pour l’innovation, offrant un espace unique où l’émotion, l’identité, l’art et la technologie se rencontrent pour engendrer de nouvelles valeurs.

Toujours selon le Prof.associé-Docteur Bùi Hoài Son, l’innovation dans le contenu et les formes d’expression n’est pas seulement une exigence du développement contemporain, mais aussi la voie nécessaire pour que la culture vietnamienne s’intègre au courant mondial sans perdre son identité propre.

Bùi Hoài Son a souligné que lorsque les valeurs culturelles sont exprimées dans le langage de leur époque, elles ne deviennent jamais obsolètes ni décalées. Au contraire, c’est précisément grâce à ces innovations que la culture continue de rayonner et de toucher le cœur des hommes.

Le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024 est un modèle de succès, combinant harmonieusement culture, tourisme, art, sport et commerce en s'appuyant sur le patrimoine historique de la ville.

La qualité et l'innovation de l'événement ont été reconnues mondialement. Le représentant du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a confirmé que le Festival avait remporté le Prix de l’innovation de Hô Chi Minh-Ville 2025, ainsi que deux médailles d’or lors des International Business Awards (IBA) - un concours prestigieux du système Stevie Awards (États-Unis, 2025) - pour les catégories "Festival artistique, de divertissement et du grand public" et "Événement culturel".

Des solutions synchronisées pour stimuler l’innovation culturelle

Afin de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation dans le domaine culturel au Vietnam, il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions cohérentes et intégrées, susceptibles de créer une nouvelle dynamique pour le développement, la valorisation des valeurs culturelles, de l’identité et de l’esprit du peuple vietnamien à l’ère nouvelle.

Photo : VNA/CVN

Selon la docteure Trân Thi Ngoc Minh de l’Académie du journalisme et de la communication (Académie nationale de politique Hô Chi Minh), l’une des solutions essentielles consiste à poursuivre la construction et le perfectionnement du système juridique, afin d’établir un cadre légal favorable à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans le secteur culturel, dans le contexte de l’intégration internationale.

Parallèlement, les autorités à tous les niveaux doivent mettre en place des mécanismes et des politiques flexibles adaptés aux activités entrepreneuriales dans la culture - notamment en ce qui concerne la censure, l’évaluation des œuvres, les droits de propriété intellectuelle, mais aussi les politiques fiscales, le financement, les espaces de création. Ces mesures combinées sont indispensables pour favoriser la créativité, la production et la commercialisation de produits et services culturels à forte valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

Le marché culturel est le lieu d’interaction entre l’offre et la demande, où les produits et services culturels circulent et obéissent aux lois du marché. Pour réussir, les entrepreneurs et innovateurs du secteur culturel doivent s’attacher à bâtir un marché culturel sain et équitable, fondé sur une concurrence loyale.

Photo : VNA/CVN

La Docteure Trân Thi Ngoc Minh estime que les violations du droit d’auteur, le plagiat et la copie illégale sont actuellement des freins majeurs au développement des industries culturelles, nuisant à l’exploitation efficace du marché et exposant les producteurs et investisseurs légitimes à des risques considérables. Elle insiste donc sur la nécessité pour les autorités de renforcer les inspections et le contrôle, de protéger les droits d’auteur, de sanctionner sévèrement les infractions, tout en récompensant et encourageant les entrepreneurs culturels qui contribuent concrètement au développement du pays.

Parallèlement, la maîtresse de conférences Dang Huỳnh Thao Vi (Université d’économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville) met en avant l’importance de valoriser l’innovation fondée sur la tradition, soulignant que le Vietnam possède un potentiel immense grâce à son patrimoine culturel d’une richesse exceptionnelle : des dizaines de milliers de sites historiques, près de 8.000 fêtes folkloriques, plus de 5.000 villages d’artisanat et une multitude de formes de représentations traditionnelles. Cet héritage constitue une base solide pour développer des projets entrepreneuriaux et créatifs alliant culture et histoire à l’ère moderne.

Photo : VNA/CVN

D’autres mesures complémentaires sont également nécessaires, comme la création d’un écosystème entrepreneurial dédié, la mise en place d’un environnement favorable à la formation et au développement d’entreprises culturelles innovantes, et le renforcement de la qualité des ressources humaines des startups culturelles et créatives. L’entrepreneuriat innovant dans le secteur culturel se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre d'immenses opportunités et des défis majeurs.

Pour libérer pleinement ce potentiel, il est impératif de mettre en œuvre des politiques cohérentes et intégrées, capables de stimuler l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat culturel, et de créer un nouvel élan pour le développement, la valorisation des valeurs culturelles, de l’identité nationale et de l’esprit du peuple vietnamien dans la nouvelle ère..

VNA/CVN