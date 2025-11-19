Stratégie nationale : le Vietnam mise sur dix industries culturelles clés

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a signé la décision n°2486/QD-TTg, officialisant la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

La Stratégie identifie dix industries culturelles prioritaires pour leur potentiel de croissance et leur capacité à générer des produits alliant culture, créativité, technologie et propriété intellectuelle. Il s’agit du cinéma ; des beaux-arts, de la photographie et des expositions ; des arts du spectacle ; des logiciels et jeux de divertissement ; de la publicité ; de l’artisanat d’art ; du tourisme culturel ; du design créatif ; de la télévision, de la radiodiffusion ; et de l’édition. Cette sélection répond à un double objectif : satisfaire les besoins culturels de la population et renforcer l’intégration internationale et le développement durable du Vietnam.

Le gouvernement vise un taux de croissance annuel moyen d’environ 10% pour l’ensemble de ces industries d’ici 2030. Leur contribution agrégée au Produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 7%. Les effectifs devraient croître en moyenne de 10% par an, pour représenter 6% de la main-d’œuvre de l’économie nationale. Sur le plan commercial international, la valeur des exportations devrait progresser de 7% en moyenne annuelle.

La vision à long terme, jusqu’en 2045, place le Vietnam parmi les pays développés dans le domaine des industries culturelles et du divertissement en Asie. À cet horizon, ces industries devraient générer 9% du PIB et employer 8% de la population active. Un indicateur crucial est l’objectif selon lequel les produits de l’industrie culturelle numérique devraient représenter plus de 80% du volume total, avec un taux de croissance annuel des exportations porté à 9%.

La mise en œuvre de cette stratégie repose sur la création d’un écosystème professionnel et interconnecté, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur – de la création à la production et à la distribution – tout en renforçant la protection de la propriété intellectuelle. Le plan se concentrera d’abord sur six secteurs phares (cinéma, arts du spectacle, logiciels et jeux de divertissement, publicité, artisanat d’art et tourisme culturel) afin de maximiser les effets de levier et d’accélérer la transformation des valeurs culturelles en puissance douce nationale.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est désigné comme organe central chargé de la coordination de la stratégie. Il aura pour mission d’élaborer le plan de mise en œuvre, de guider les autorités locales et de proposer les réformes institutionnelles nécessaires afin d’assurer une coopération efficace au service du développement des industries culturelles.

La décision est entrée en vigueur le 14 novembre 2025.

