L’investissement dans les infrastructures, un levier pour les industries culturelles

Un séminaire organisé jeudi 30 octobre dans la province de Ninh Binh (Nord) a souligné la nécessité d’investir gros dans des infrastructures culturelles modernes afin de propulser les industries culturelles du pays dans une nouvelle ère.

L’événement, intitulé "Industries culturelles et développement du tourisme durable au Vietnam dans un contexte d’intégration internationale", a mis l’accent sur le rôle des industries culturelles dans la promotion de l’image et du peuple vietnamiens, tout en renforçant la compétitivité nationale.

Dans un contexte d’intégration internationale profonde, les industries culturelles se sont imposées comme l’un des secteurs économiques créatifs à la croissance la plus rapide. Le tourisme, et plus particulièrement le tourisme culturel, est de plus en plus reconnu comme un secteur économique clé, contribuant au développement économique local, à la création d’emplois et à la préservation de l’identité nationale.

"Pour renforcer la relation mutuellement bénéfique entre les industries culturelles et le tourisme durable, il est essentiel de se concentrer sur le développement d’un écosystème d’industries culturelles lié à la chaîne de valeur touristique de chaque localité, en tirant parti de l’identité culturelle, de la créativité et des technologies numériques", a déclaré Nguyên Hông Hai, vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme.

"Nous devons promouvoir un tourisme culturel distinctif, valoriser efficacement le patrimoine matériel et immatériel et intégrer les arts, le cinéma, la gastronomie, la mode et la musique. Parallèlement, la transformation numérique de la promotion doit être encouragée afin de créer des plateformes interactives pour les touristes, les artistes et les entreprises", a-t-il indiqué.

Les industries culturelles génèrent des produits touristiques uniques, reflets de l’identité locale et nationale, renforçant ainsi la compétitivité des destinations. Le tourisme, en retour, sert de vecteur pour promouvoir ces industries, élargir les marchés de consommation et accroître les recettes. La demande mondiale privilégie de plus en plus les contenus originaux imprégnés d’identité culturelle, offrant au Vietnam l’opportunité de valoriser son patrimoine culturel traditionnel.

"Intégrer le tourisme à des expériences culturelles telles que les festivals, l’artisanat ou la gastronomie locale peut générer une valeur ajoutée significative tant pour le tourisme que pour les industries culturelles. Le développement durable doit être une priorité, les activités culturelles devant viser à protéger l’environnement, à utiliser les ressources efficacement et à minimiser les impacts négatifs sur les écosystèmes", a renchéri le Professeur Dào Manh Hung, président de l’Association vietnamienne pour l’éducation au tourisme (VITEA).

Le Vietnam a également besoin de centres culturels multifonctionnels, de théâtres, de cinémas et d’espaces créatifs répondant aux normes internationales, dans les villes et les localités. Une infrastructure numérique est essentielle, avec des plateformes en ligne spécialisées servant d’outils promotionnels et permettant une mise en relation efficace des producteurs et des consommateurs. Ces éléments constituent le socle permettant aux industries culturelles vietnamiennes d’entrer dans une nouvelle ère.

