La “vallée de la longévité”, berceau de la culture Muong à Phu Tho

La commune de Vân Son, dans la province de Phu Tho (Nord), surnommée la “vallée de la longévité”, s’impose comme une destination émergente grâce à la beauté préservée de ses paysages et à l’authenticité de la culture Muong.

Perchée à près de 1.000 m d’altitude et souvent drapée de nuages, Vân Son offre un décor paisible de montagnes du Nord-Ouest, marqué par les maisons sur pilotis adossées aux pentes, les collines plantées de mandariniers anciens et le chant des oiseaux des forêts primaires. Terre d’habitat ancestral des Muong, la région est réputée pour ses nombreux centenaires, contribuant à alimenter la légende de cette vallée hors du temps.

L’identité Muong se lit dans l’architecture traditionnelle aux toits en forme de carapace de tortue, dans les étoffes tissées à la main et dans l’animation matinale du marché de Lung Vân. La mandarine ancienne de Nam Son, désormais produit phare, soutient l’économie locale tout en attirant les visiteurs en saison. Les richesses naturelles telles que la grotte de Nam Son - classée site paysager national - ou les cascades renforcent l’attrait de la commune.

S’appuyant sur ces atouts, Vân Son développe un tourisme communautaire dynamique. Plusieurs familles ont aménagé leurs maisons sur pilotis en homestays, offrant aux visiteurs une immersion dans le quotidien Muong : repas traditionnels, préparation de gâteaux de riz gluant, travaux sur les terrasses ou cueillette de pousses de bambou. Avec une stratégie orientée vers l’écotourisme et la valorisation culturelle, Vân Son aspire à devenir un pôle touristique durable de la province de Phu Tho.

Luu Trong Dat - Xuân Hoàng/CVN