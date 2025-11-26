La photographie célèbre l’amitié entre le Vietnam et l’Indonésie

L’Association des artistes photographes vietnamiens (VAPA), en collaboration avec la Federation of Photographic Society of Indonesia (FPSI) et l’ambassade d’Indonésie au Vietnam, a inauguré mercredi 26 novembre à Hanoi l’exposition d’art «Vietnam - Indonésie : À travers le prisme de l’amitié».

Cet événement s’inscrit dans le cadre des activités commémorant le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, contribuant à approfondir les échanges et la compréhension mutuelle entre les artistes vietnamiens et indonésiens.

Photo : VNA/CVN

L’exposition présente 140 photographies, dont 70 œuvres de chaque pays, illustrant paysages naturels, traditions culturelles et scènes de la vie quotidienne. Les artistes vietnamiens offrent un aperçu des paysages, de l’éthique du travail et de l’hospitalité de leur pays, tandis que les œuvres indonésiennes mettent en lumière la richesse culturelle et naturelle de l’archipel.

La présidente de la VAPA, Trân Thi Thu Dông, a déclaré que les artistes vietnamiens sont fiers de présenter des moments authentiques de leur patrie, porteurs d’aspirations à la paix et au développement durable. Elle a ajouté que l’exposition ne serait pas complète sans les contributions exceptionnelles des artistes indonésiens.

La présidente de la FPSI, Agatha Anne Bunanta, a souligné que la photographie est depuis longtemps un langage universel qui transcende les frontières et les différences culturelles. Elle a affirmé que l’exposition agit comme un pont entre les deux nations et reflète leurs 70 ans de relations fondées sur la confiance et la coopération.

Jane Runkat, chargée d’affaires de l’ambassade d’Indonésie à Hanoi, a présenté ses condoléances aux familles touchées par les récentes inondations dans le Centre du Vietnam, réaffirmant la solidarité de l’Indonésie avec le peuple vietnamien et exprimant l’espoir d’un prompt rétablissement.

Elle a également évoqué les nouveaux défis auxquels la photographie contemporaine est confrontée, tels que l’intelligence artificielle, le droit d’auteur, l’innovation et l’accessibilité, et a souligné la nécessité d’une coopération plus étroite entre les associations photographiques.

Selon les organisateurs, l’exposition est née d’une initiative de coopération lancée lors d’une rencontre entre les deux associations en avril 2025. La présentation d’un nombre égal d’œuvres de part et d’autre témoigne d’un esprit de partenariat et de respect mutuel, tout en élargissant l’espace des échanges artistiques et en renforçant les liens entre les peuples.

L’exposition durera jusqu’au 25 décembre au bâtiment de la VAPA à Hanoi.

VNA/CVN