Une exposition de blocs métalliques empreints de poésie à Hanoï

Le 30 novembre, l’exposition "Peinture et sculpture" de Dinh Phong sera inaugurée à Art Space (Université des beaux-arts du Vietnam, 42 Yêt Kiêu, Hanoï). Elle présentera 31 œuvres de l’artiste.

>> Exposition : la coopération amicale Vietnam - Chine à travers les archives

>> La photographie célèbre l’amitié entre le Vietnam et l’Indonésie

Né et grandi à Hanoï, l’artiste Dinh Phong a toutefois bâti sa carrière à Hô Chi Minh-Ville. Depuis environ cinq ans, il consacre presque tout son temps à la création. Ses deux ateliers, situés à Hô Chi Minh-Ville et dans l’ancienne province de Tiên Giang, abritent des centaines d’œuvres picturales et sculpturales utilisant de nombreux matériaux complexes, exigeant un investissement considérable en temps, en technique et en coûts.

En dehors de l’exposition collective avec le sculpteur Dào Châu Hai à Hanoï en 2022, Dinh Phong a déjà organisé trois expositions personnelles : L’Homme volant et le rêve surréaliste (Hanoï, 2020), Rêve surréaliste (musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, 2021), et Peinture - Sculpture Dinh Phong (musée des beaux-arts du Vietnam, 2025).

Grand amoureux de la poésie, Dinh Phong insuffle à ses œuvres un souffle poétique et un esprit de liberté. À propos de sa prochaine exposition, il confie : "Je suis venu à l’art par un élan intérieur, sans intention ni plan. Quand quelque chose me semble beau, étrange, nouveau, je le fais – vraiment, je ne réfléchis pas trop."

Suivant le parcours de Dinh Phong depuis les premiers jours, le sculpteur Dào Châu Hai observe : "Les questions de pensée plastique ou d’idées artistiques ne semblent pas importantes pour Dinh Phong. Il crée selon ses perceptions personnelles, et ainsi, la valeur de son œuvre se révèle dans l’exposition de ses émotions - ce que tous les artistes ne parviennent pas à atteindre."

Le chercheur Quach Cuong estime : "Les peintures et les sculptures de Đinh Phong partagent une même essence : l’interaction entre l’être humain et l’univers. L’homme n’apparaît pas directement, mais se manifeste toujours sous forme d’énergie, de mouvement, de spirale, de volumes, de lumière. Dans cette perspective, son art n’est pas seulement une création plastique, mais un voyage spirituel. Des couleurs aux vides, de la toile au bronze, tout tend vers un esprit de dépassement du moi pour s’envoler dans l’espace de la conscience cosmique".

L’exposition "Peinture et sculpture" de Dinh Phong sera ouverte jusqu’au 14 décembre 2025.

Texte et photos: Minh Thu/CVN