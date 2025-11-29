La culture s'impose comme ressource stratégique pour le développement durable

Le Forum asiatique de la créativité 2025 met en avant l’Asie comme véritable “laboratoire” de nouveaux modèles de développement, nourris par le patrimoine, l’identité et la créativité. Le Vietnam, qui abrite quatre villes créatives de l’UNESCO (Hanoï, Hôi An, Dà Lat et Hô Chi Minh-Ville), rejointes par des pôles émergents à Lào Cai, Lai Châu, Ninh Binh et Khánh Hoà, dessine progressivement une nouvelle carte de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, la directrice du Département de la coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Phuong Hoà a souligné que la mondialisation, l’urbanisation et le changement climatique posent de nouveaux défis au développement. Elle a fait remarquer que, dans ce contexte, les pays, dont le Vietnam, doivent repenser leurs politiques et affirmer la culture comme une ressource stratégique.

Le Vietnam accélère un modèle de développement ancré dans ses atouts culturels, comme en témoignent le Programme cible national de développement culturel pour la période 2025-2035, la Stratégie de développement des industries culturelles à l’horizon 2030 avec une vision à l’horizon 2045, et la nouvelle résolution du Politburo sur les solutions de percée pour la revitalisation et le développement de la culture vietnamienne.

Selon Nguyên Phuong Hoà, le forum, placé sous le thème "Un avenir durable grâce aux ressources culturelles et créatives", constitue non seulement une plateforme académique, mais aussi un espace d’échange d’idées nouvelles où les pays examinent comment la culture peut être un moteur de développement durable. Elle a exprimé l’espoir que cet événement devienne un rendez-vous annuel, contribuant à la construction d’un réseau créatif asiatique et soutenant des initiatives pilotes au niveau local, notamment dans les Villes créatives de l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Lors du forum, la Professeure associée Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, des sports et du tourisme, a déclaré que la culture incarne l’identité, la cohésion et la créativité, et qu’elle représente un pilier indépendant des stratégies mondiales pour les industries culturelles.

Les discussions de cette année soulignent l’émergence de l’Asie comme "laboratoire" de modèles de développement ancrés dans le patrimoine, l’identité et la créativité. Le Vietnam, qui abrite quatre villes créatives de l’UNESCO (Hanoi, Hôi An, Dà Lat et Hô Chi Minh-Ville), et qui voit émerger des modèles créatifs à Lào Cai, Lai Châu, Ninh Binh et Khanh Hoa, dessine progressivement une nouvelle carte de la créativité.

Lors de cet événement, des intervenants du Royaume-Uni, de France, du Japon, de la République de Corée, de Chine, d’Asie du Sud-Est et du Vietnam ont examiné les tendances en matière d’urbanisme créatif, l’intégration de la culture dans la planification, les modèles liant art, patrimoine et tourisme, ainsi que les opportunités de coopération régionale.

Le forum a également présenté une vidéo mettant en lumière les villes créatives du Vietnam et a proposé des performances artistiques, notamment "Champs du patrimoine" et des spectacles de marionnettes traditionnelles. Cet événement devrait devenir un lieu d’échange de connaissances et de coopération privilégié, promouvant la culture et la créativité comme ressources essentielles au développement durable de la région.

VNA/CVN