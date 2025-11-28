Hanoï ouvre la 4e édition du Festival international de musique nouvelle Asie-Europe 2025

Le Festival international de la musique nouvelle Asie-Europe 2025 (4 e édition) s’est ouverte le 27 janvier au soir à l’Académie nationale de musique du Vietnam, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Un événement organisé par l’Association des musiciens du Vietnam, en coordination avec plusieurs organes centraux et la capitale. Il constitue une plateforme artistique pour promouvoir les acquis de la musique révolutionnaire vietnamienne et présenter de nouvelles œuvres aux amis internationaux.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Association des musiciens du Vietnam, le compositeur Nguyên Duc Trinh, a souligné qu’après une longue interruption, "les sons du dialogue et de la paix" résonnent à nouveau. Ce Festival relie les cœurs passionnés de musique des deux continents Asie-Europe et d’autres régions du monde. Il marque non seulement le retour d’un rendez-vous musical prestigieux, mais témoigne surtout du pouvoir exceptionnel de l’art : transcender toutes les barrières pour rapprocher les peuples.

"Nous offrons ici une fresque sonore multicolore où les traditions orientales rencontrent la pensée musicale moderne occidentale, créant un langage artistique commun, original et profondément émouvant", a-t-il ajouté.

Nguyên Duc Trinh a également exprimé l’honneur d’accueillir des compositeurs et artistes talentueux - de véritables "ambassadeurs culturels" - qui apportent avec eux non seulement leur virtuosité, mais aussi l’amour de la musique, la diversité culturelle et l’esprit de coopération internationale.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a rappelé que le Festival est l’un des événements majeurs de la vie musicale professionnelle du Vietnam. À travers ses éditions successives, il a su créer un espace artistique riche de sens, réunissant des compositeurs et artistes venus de nombreux pays, représentants de traditions musicales diversifiées.

Au-delà des nouvelles expériences artistiques proposées, le Festival dynamise la création, l’interprétation, la recherche théorique et la critique musicale au Vietnam. Grâce à sa valeur artistique, son professionnalisme et sa dimension internationale, il attire un large public et constitue un puissant moteur d’élargissement de l’espace créatif et d’intégration du Vietnam sur la scène musicale mondiale.

Le vice-ministre a réaffirmé que son ministère continuera de soutenir les activités artistiques d’envergure régionale et internationale, créant des conditions favorables pour que les artistes vietnamiens et étrangers puissent composer, monter et interpréter de nouvelles œuvres, tout en contribuant à orienter un goût musical sain et à rapprocher le public de l’excellence artistique.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, le public a pu apprécier plusieurs œuvres remarquables : la suite de ballet Hồng hoang, les Variations Rose, les variations sur le thème Sisa, les chansons Dòng sông tình bạn (La rivière de l’amitié) et Hồi sinh (Renaissance), ainsi que le chœur Le Vietnam le plus beau porte le nom de l’Oncle Hô. Chacune de ces pièces a résonné comme une voix commune d’un monde en quête de compréhension et de rapprochement, consolidant les ponts d’amitié entre les nations.

Près de 30 artistes internationaux venus de Russie, du Tatarstan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la République d’Adyguée, du Danemark, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, d’Espagne, du Japon, de Chine, d’Australie et du Laos participent à cette édition. Côté vietnamien, plus de 220 artistes issus de l’Orchestre symphonique national du Vietnam, de l’Académie nationale de musique du Vietnam, du Théâtre national d’opéra et de ballet et de l’Université de culture et d’art militaire sont mobilisés.

Ce festival offre aux artistes étrangers l’occasion de mieux découvrir le Vietnam, sa culture et sa musique, tout en renforçant les liens d’amitié et en rehaussant la position de la musique professionnelle vietnamienne sur la scène internationale.

Jusqu’au 1er décembre, date de la cérémonie de clôture à Hanoï, le public pourra assister à des concerts de musique de chambre internationale, des concerts dédiés aux jeunes compositeurs vietnamiens, ainsi qu’à des représentations de musique traditionnelle, à Hanoï et dans la province de Phu Tho.

VNA/CVN