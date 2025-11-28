"Photographie sans frontières" : 14 délégations internationales réunies

Le 27 novembre, l’exposition "Photographie sans frontières" a officiellement été inaugurée à la rue du livre Nguyên Van Binh (quartier de Sai Gon). Il s’agit de l’activité d’ouverture de la 2ᵉ édition du Festival international de photographie de Ho Chi Minh-Ville 2025, organisé par l’Association de la photographie de la ville.

La 2ᵉ édition du Festival international de photographie de Hô Chi Minh-Ville se déroulera du 28 au 30 novembre avec de nombreuses expositions remarquables installées sur plusieurs axes. Parmi elles, l’exposition "Photographie sans frontières" réunit 50 photographes vietnamiens, 14 délégations internationales comptant 36 membres. Chaque artiste présente trois œuvres.

Selon Doan Hoài Trung, président de l’Association de la photographie de Hô Chi Minh-Ville, l’exposition ne se contente pas de mettre en valeur la diversité des cultures, de la nature et de la vie internationale, mais affirme également le rôle de la photographie vietnamienne.

La présence d’artistes nationaux et internationaux contribue à créer un tableau artistique riche en identité et en profondeur.

Parallèlement aux expositions, un Salon de la photographie se déroule avec 80 stands présentant la photographie et les activités de formation ; des services de studios de portraits et de photographie artistique ; ainsi que des espaces dédiés aux organismes culturels, touristiques et aux entreprises commerciales et de services. En outre, un concours Photomarathon est organisé pour les photographes professionnels et amateurs.

