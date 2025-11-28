Quand la Génération Z construit un pont entre héritage et modernité

À l’occasion du 20ᵉ anniversaire de la Journée du patrimoine culturel vietnamien, le programme "Journée du patrimoine SIS 2025" a offert un espace permettant à la jeunesse de découvrir, d’expérimenter et de réinterpréter dix formes de patrimoine culturel à travers des expositions, des ateliers et des échanges avec des artisans.

Organisé par la Faculté des industries culturelles et du patrimoine de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, en collaboration avec Complex 01 et plusieurs partenaires, le programme a proposé un espace académique et créatif mettant en lien étudiants et patrimoines. L’objectif : faire du patrimoine une matière première pour l’expérimentation, la création et l’orientation professionnelle.

L’événement illustre la manière dont la génération Z s’approprie l’héritage culturel, en le racontant avec le langage de la création contemporaine.

Sur le thème "Voyage dans le patrimoine", les étudiants ont pu interagir avec dix expressions culturelles majeures : la fabrication de pompons rituels de Triêu Khuc, l’orfèvrerie en argent filigrané de Dinh Công, les chapeaux coniques de Chuông, la gastronomie hanoïenne, l’art de la mosaïque de nacre de Chuôn Ngô, la teinture indigo, le costume traditionnel revisité, les cerfs-volants traditionnels, les marionnettes sur l’eau de Môc Thuy Duong et la musique de cour de Huê.

Parmi les projets phares, "Gen Z rencontre le papier dó" a été développé par les étudiants en gestion de marque de l’École des sciences interdisciplinaires dans le but de sensibiliser les jeunes vietnamiens aux valeurs de ce papier.

Trinh Hai Yên, cheffe de projet, explique : "Nous voulons raviver le papier dó, un patrimoine traditionnel, dans la vie contemporaine. En mariant savoir-faire ancestral et esthétique moderne, nous concevons des produits attractifs, adaptés aux jeunes générations". Pour elle, le patrimoine ne doit pas rester figé dans le passé, mais devenir un élément vivant du quotidien.

Chaque stand a été pensé comme une salle de classe ouverte où les artisans transmettent leurs techniques, les étudiants pratiquent eux-mêmes, et les experts discutent des perspectives des industries culturelles fondées sur le patrimoine.

À l’atelier de teinture à l’indigo, les étudiants ont découvert la fabrication artisanale d’une couleur considérée comme "l’âme du vêtement traditionnel vietnamien".

Toucher les étoffes, observer la transformation progressive du bleu, en comprendre l’origine naturelle : autant d’expériences sensibles qui marquent durablement les participants.

Au stand dédié aux chapeaux coniques de Chuông, les jeunes ont expérimenté l’art délicat du tressage sous la conduite de Pham Thi Lan, artisane locale, qui a partagé les secrets de son savoir-faire et l’histoire du métier.

L’espace "Dó et vent" a permis aux participants de fabriquer et tester des cerfs-volants traditionnels à flûte, tout en découvrant leur symbolique culturelle.

Les visiteurs, notamment les enfants, ont été ravis de découvrir l’activité "Dó et vent" autour des cerfs-volants à flûte de Ba Duong Nôi, mêlant initiation technique et exploration de la richesse culturelle et de l’esprit créatif de ce jeu traditionnel.

Des ateliers participatifs ont également été animés pour les enfants, encadrés par des étudiants qui leur ont fait découvrir les gestes minutieux du métier de fabrication de pompons sacrés.

D’autres stands proposaient de dessiner sur les cerfs-volants, d’associer des motifs traditionnels au design contemporain, ou encore de revisiter la gastronomie de rue sous forme de maquettes et de vidéos interactives.

L’espace "Mach vi Kinh Ky" a mis en valeur l’histoire et la signification de chaque plat traditionnel de Hanoï. Les étudiants ont aussi présenté leurs projets de fin de semestre : concepts d’expositions, identités visuelles culturelles, récits numériques, autant d’expressions créatives ancrées dans le patrimoine.

Le public, notamment les enfants, a été séduit par la richesse des découvertes et la possibilité d’interagir directement avec les matériaux et les objets. Le stand "Viêt phuc" a attiré les regards : les jeunes y ont appris à combiner éléments traditionnels et styles modernes pour concevoir des tenues vibrantes et inventives.

Nguyên Hoàng Linh, étudiante à l’Université du commerce extérieur, confie : "Le fait de pratiquer soi-même m’a permis de comprendre toute la finesse, la rigueur et la passion derrière chaque artisanat. Ces moments rendent le patrimoine plus vivant, plus accessible".

L’événement, par son approche innovante et interdisciplinaire, a laissé une impression forte. Il démontre que le patrimoine peut dialoguer avec les industries créatives, éveiller de nouvelles vocations et permettre aux jeunes générations de préserver, renouveler et faire rayonner les traditions culturelles vietnamiennes.

