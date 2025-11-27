Les théâtres de Hô Chi Minh-Ville émerveillent avec des pièces expérimentales

Grâce à de nouvelles formes de narration et des techniques novatrices, les productions expérimentales des théâtres dramatiques et de théâtre rénové ( cai luong ) de Hô Chi Minh-Ville ont profondément marqué les spectateurs.

Photo : CTV/CVN

La troupe Sen Viêt Stage, l’une des plus réputées de la ville, a présenté un monodrame intitulé Son Hà (La Nation), écrit par Lê Hoàng Long. Ce récit retrace l’histoire de Duong Vân Nga, reine régente de la dynastie des Dinh après l’assassinat de son époux, l’empereur Dinh Tiên Hoàng, en 979, alors que son fils n’avait que six ans.

En 980, elle décida de céder le trône de la dynastie des Dinh au général Lê Hoàn afin de défendre le pays face à l’invasion de la dynastie des Song. Lê Hoàn mena son armée à la victoire contre l’invasion des Song en 981.

À la fin de cette période, Lê Hoàn devint le premier empereur, sous le nom de Lê Dai Hành, de la dynastie des Lê antérieurs. Duong Vân Nga fut la première reine du Vietnam à épouser deux empereurs.

Son Hà est inspiré de la pièce classique Hoàng hâu hai vua (La Reine et les deux Rois) du regretté dramaturge Lê Duy Hanh, père de Long et figure majeure du théâtre du Sud dans les années 1980 et 1990.

Le metteur en scène Lê Nguyên Dat a fait appel à l’"Artiste Émérite" Tuyêt Thu, forte de plus de vingt ans d’expérience dans le théâtre et le cinéma, pour interpréter le rôle de la reine mère Duong Vân Nga.

Thu s’est investie corps et âme dans l’interprétation de ce personnage durant une pièce de 75 minutes.

Technologies visuelles et sonores innovantes

Le metteur en scène a également utilisé des technologies visuelles et sonores innovantes, notamment des écrans de gaze et LED, ainsi que la projection 3D, pour transmettre les émotions du personnage. La musique de la pièce, mélange de classique et de traditionnel, a été composée par l’artiste émérite Trân Vuong Thach, contribuant ainsi à l’émotion du public.

Nguyên Hoàng Nguyên, habitante du quartier de Binh Trung, a exprimé son admiration pour Thu, affirmant que l’actrice avait brillamment incarné la Reine Mère Duong Vân Nga, de son apparence et de ses gestes à son combat intérieur face à la perte et à ses relations avec le public pour trouver la meilleure façon de protéger le pays.

Le Petit Théâtre dramatique a impressionné le public et la critique par la narration novatrice de sa nouvelle pièce, Ao Quan (Illusion).

Cette comédie musicale expérimentale, écrite et mise en scène par l’artiste Chinh Ba, explore la tragédie de la jeunesse et la pression sociale exercée sur les mères à l’ère du numérique. Elle transmet un message d’espoir : l’amour et l’appréciation de la beauté peuvent apaiser toutes les souffrances.

Chinh Ba, fondatrice du CAB (Culture et Arts Base) à Hôi An, est une artiste multimédia qui œuvre dans les domaines de la poésie, des arts visuels, du son, de la musique et du théâtre. Il a collaboré avec le musicien Viêt Anh pour composer la musique du Ballet Kiêu, qui a remporté le prix d’excellence au Festival national de danse et de musique de Dak Lak, province des Hauts plateaux du Centre, en juin 2022.

Ảo Quan est raconté à travers des chants, de la musique et de la danse par l’artiste du peuple My Uyên, directrice du Petit Théâtre dramatique, le chanteur Hô Hoàng Ngoc et leurs jeunes confrères.

Photo : CTV/CVN

Le metteur en scène et son équipe ont installé un système LED, des lumières et des effets sonores pour créer un univers virtuel sur scène. Ils ont également utilisé la diffusion en direct pour améliorer l’interaction avec le public.

Le dramaturge chevronné Vuong Huyên Co a salué l’utilisation des écrans LED, qui dépeignent avec justesse la vie sociale contemporaine.

Le metteur en scène Lê Trung Thao a exprimé son intérêt pour la pièce et a souligné qu’elle était idéale pour un festival expérimental.

San Hà et Ao Quan font partie des six pièces expérimentales présentées par les théâtres de la ville, dont Con hông thuy (Le Déluge) de l’Association du théâtre et du cinéma de Hô Chi Minh-Ville, Nguyêt ha (Lune d’été) de la Scène dramatique de Hông Vân, Chuyên cua Na (Une histoire de Na) de Hero Film et Hôn tho Ngoc (L’âme poétique de Jade), une pièce de cai luong de l’Université de cinéma et de théâtre de Hô Chi Minh-Ville.

Ces spectacles sont tous présentés au Festival international de théâtre expérimental 2025, qui se déroule à Hanoï, dans la province de Ninh Binh, à Hai Phong et à Hô Chi Minh-Ville jusqu’au 30 novembre.

Le festival attire plus de 1.000 artistes issus de 30 compagnies artistiques du Vietnam et d’autres pays, dont la Pologne, la Chine, la République de Corée, Israël, le Japon, la Mongolie, l’Ouzbékistan et les Pays-Bas.

VNA/CVN