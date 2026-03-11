Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales, le 10 mars à 15h00 GMT, au onzième jour du conflit au Moyen-Orient :

Photo : AFP/VNA/CVN

- Pétrole : "réunion extraordinaire" de l'AIE sur les stocks stratégiques

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a convoqué le 10 mars dans la journée "une réunion extraordinaire" de ses gouvernements membres afin d'évaluer une éventuelle "décision" sur le recours aux stocks stratégiques, pour endiguer la flambée des cours de l'or noir, a annoncé son directeur exécutif Fatih Birol.

Cette réunion qui fait suite à une rencontre plus tôt des ministres de l'Énergie du G7, à l'initiative de la France, permettra "d’évaluer l’état actuel de la sécurité d’approvisionnement et des conditions de marché, en vue d’éclairer une décision ultérieure sur la mise à disposition éventuelle des stocks d’urgence des pays de l’AIE sur le marché", a indiqué Fatih Birol dans un communiqué.

- Les propos de Trump sur le conflit"quasiment" fini rassurent les marchés

Un vent de soulagement souffle sur les marchés le 10 mars : les prix du pétrole reculent et les Bourses rebondissent après les propos du président américain Donald Trump la veille, selon lesquels le conflit avec l'Iran est "quasiment" terminée.

- Fermeture de l'une des plus grandes raffineries au monde

La raffinerie de Ruwais aux Émirats arabes unis, l'une des plus grandes au monde, a suspendu le 10 mars sa production après une attaque de drone dans la zone, selon une source proche du dossier, dans un contexte d'inquiétudes des monarchies pétrolières du Golfe.

- Planet étend le délai de diffusion de ses photos satellites des pays du Golfe

Le fournisseur américain d'images satellites Planet Labs PBC a encore restreint l'accès à ses photographies de la région du Moyen-Orient, afin d'y protéger les États alliés aux États-Unis, a-t-il annoncé le 10 mars à ses clients.

Planet avait déjà imposé la semaine dernière un délai de 96 heures à ses clients pour consulter ses images satellitaires en haute résolution, d'ordinaire disponibles quelques heures après leur prise de vue.

- Chute du trafic dans le détroit d'Ormuz : l'ONU inquiète pour les pays en développement

L'ONU Commerce et Développement (Cnuced) s'est inquiétée le 10 mars des répercussions des perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz sur des secteurs comme l'énergie et les engrais, avec un impact à craindre pour les pays en développement.

Outre le renchérissement du pétrole sur le marché mondial, l'organe onusien observe que "les taux de fret des pétroliers et les primes d'assurance pour risques de conflit augmentent fortement, tandis que les coûts du carburant maritime progressent également, renchérissant le transport".

- Transavia : le conflit au Moyen-Orient et le prix du brut "impactent beaucoup"

Le conflit au Moyen-Orient "impacte beaucoup" Transavia, la compagnie aérienne low cost du groupe Air France-KLM, qui compte quatre destinations dans la zone touchée, sans compter "la menace" que constitue l'envolée des prix du brut, a indiqué le 10 mars le Pdg de Transavia France.

- L'Irak cherche des voies alternatives pour ses exportations de pétrole

L'Irak recherche des voies alternatives pour exporter son pétrole après la fermeture du détroit d'Ormuz bloqué par les forces iraniennes en pleine conflit au Moyen-Orient, a indiqué le 10 mars un porte-parole du ministère du Pétrole.

Membre fondateur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l'Irak, qui tire 90% de ses revenus de l'or noir, a lui-même plusieurs pétroliers bloqués dans le Golfe.

- Ses importations de gaz perturbées par le conflit au Moyen-Orient, l'Inde privilégie les secteurs essentiels

L'Inde a annoncé le 10 mars qu'elle allait affecter en priorité la distribution du gaz naturel à sa disposition à la consommation des ménages et aux transports, alors que les perturbations de son approvisionnement à cause du conflit au Moyen-Orient inquiètent plusieurs secteurs de son économie.

AFP/VNA/CVN