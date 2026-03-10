Conflit au Moyen-Orient : anticiper les risques de pénurie de carburant et de gaz

Face aux fluctuations du marché de l’énergie, notamment au risque de pénurie de gaz, les autorités et les entreprises prennent des mesures pour anticiper la situation. Les habitants sont également encouragés à utiliser l’énergie de manière plus rationnelle afin d’éviter la panique et le stockage inutile.

>> Proposition de réduire à 0% les droits d’importation sur les carburants

>> Stabilisation du marché des carburants et baisse des achats de précaution

>> Réduction à 0% des droits de douane à l'importation sur certains produits pétroliers

Dans les communes de Vinh Lôc et Tân Vinh Lôc à Hô Chi Minh-Ville, plusieurs revendeurs de gaz constatent une forte baisse des livraisons.

Nguyên V.V., propriétaire de l’agence de gaz T.V., explique que la demande locale reste élevée : son magasin vend habituellement entre 40 et 50 bouteilles de gaz de 12 kg par jour. Cependant, depuis début mars 2026, son fournisseur - la société par actions T.P Petroleum Group - a fortement réduit les volumes livrés, à seulement 12 à 15 bouteilles par jour.

Cette baisse intervient alors que le prix du gaz a augmenté de 10.000 à plus de 15.000 dôngs par bouteille, portant le prix d’achat entre 360.000 et 370.000 dôngs.

N.V.L., représentant d’un grossiste de gaz dans la commune de Hung Long, indique que plusieurs entreprises distributrices ont récemment annoncé une réduction de leurs volumes d’approvisionnement, parmi lesquelles Saigon Petro, Sopet Gas One, Totalgaz, Petrolimex ou encore Giadinh Gas.

Des perturbations liées au marché international

Selon Đàm Việt Hùng, vice-directeur de la société Vietnam Liquefied Gas (VT Gas), filiale de Gas South, la majorité du gaz GPL importé par le Vietnam provient du Moyen-Orient.

Or, l’approvisionnement est actuellement perturbé dans cette région. Selon lui, la situation pourrait devenir plus tendue après le 10 mars, car le nombre de navires transportant du gaz vers le Vietnam a fortement diminué.

Par ailleurs, la société Sopet Gas One a annoncé une hausse du prix du gaz entre le 6 et le 10 mars, de 833 dôngs par kilogramme (TVA comprise), en raison de la hausse des prix du carburant et des fluctuations du taux de change, qui entraînent une augmentation des coûts de transport et des charges d’exploitation.

Une enquête menée auprès de plusieurs grandes marques à Hô Chi Minh-Ville montre que le prix d’une bouteille de 12 kg a augmenté d’environ 10.000 dôngs depuis le début du mois de mars, atteignant en moyenne près de 420.000 dôngs selon les marques et les zones.

Trân Anh Dung, vice-directeur général de Gas South, précise que les stocks actuels ne permettent d’assurer les activités commerciales de base que pour trois à quatre jours supplémentaires.

Après le 10 mars, l’entreprise pourrait être confrontée à une pénurie de gaz d’approvisionnement si les perturbations internationales persistent.

L’approvisionnement en carburant reste assuré

Contrairement au gaz, l’approvisionnement en carburant demeure pour l’instant stable.

Selon le Département de la gestion et du développement du marché intérieur, les rapports du groupe Petrovietnam indiquent que la production de pétrole brut atteint environ 180.000 barils par jour, dont 150.000 barils sont fournis à la raffinerie de Dung Quât.

Cette raffinerie peut fonctionner de manière stable à environ 118% de sa capacité au moins jusqu’à la fin d’avril 2026, assurant ainsi l’approvisionnement des distributeurs conformément aux contrats signés.

La raffinerie pétrochimique de Nghi Son continue également de fonctionner normalement avec un approvisionnement en matières premières suffisant.

Ainsi, les deux grandes raffineries nationales, Dung Quât et Nghi Son, garantissent l’approvisionnement en carburant pour les distributeurs jusqu’à la fin du mois de mars 2026.

Parallèlement à la production nationale, les importateurs continuent d’importer des produits pétroliers raffinés pour alimenter le marché, malgré la hausse des coûts d’importation et de transport.

Renforcer les contrôles du marché

Le ministère de l’Industrie et du Commerce estime que si le conflit au Moyen-Orient se prolonge jusqu’en avril 2026, le marché de l’énergie pourrait rencontrer davantage de difficultés.

Le gouvernement et les ministères concernés ont donc demandé de renforcer les mesures pour faciliter la production et l’importation de carburants afin de garantir l’approvisionnement du marché.

Dans un document urgent signé le 6 mars par le vice-ministre Nguyên Sinh Nhật Tân, les autorités locales ont été invitées à renforcer les contrôles sur les activités commerciales liées aux carburants et au GPL.

Les administrations doivent surveiller de près les évolutions de l’offre, de la demande et des prix, afin de détecter rapidement toute anomalie, comme la pénurie artificielle, la rétention de marchandises ou la hausse injustifiée des prix.

Le ministère recommande aux habitants de pratiquer des économies d’énergie, de privilégier les transports publics, les véhicules électriques et les biocarburants afin de réduire la dépendance à l’essence.

Les consommateurs sont également invités à garder leur calme face aux fluctuations du marché et à éviter de stocker inutilement du carburant, afin de contribuer à la stabilité du marché.

Des bouteilles de gaz de plus petite capacité

Face au risque de pénurie, les entreprises de distribution de gaz à Hô Chi Minh-Ville ont proposé de réduire la quantité de gaz dans les bouteilles.

Lors d’une réunion avec le Service municipal de l’industrie et du commerce le 5 mars, plusieurs entreprises ont suggéré de remplir des bouteilles de 8 kg au lieu des 12 kg habituels afin de répartir plus équitablement l’approvisionnement.

Selon Đàm Việt Hùng, une famille utilise en moyenne une bouteille de 12 kg pendant environ trois mois. Réduire la capacité à 8 kg permettrait donc de distribuer le gaz à un plus grand nombre de foyers en période de pénurie.

Les distributeurs dénoncent également la présence de gaz frauduleux sur le marché. Certaines installations procèdent à des transferts illégaux de gaz vers d’autres bouteilles.

Une pratique fréquente consiste à réduire la quantité de gaz dans les bouteilles : une bouteille censée contenir 12 kg peut en réalité n’en contenir que 8 à 10 kg, puis être vendue à un prix inférieur accompagné de promotions.

Pour aider les consommateurs à se protéger, les distributeurs recommandent de vérifier le poids total de la bouteille. Une bouteille standard doit peser environ 25 kg au total, incluant 12 kg de gaz et environ 13 kg pour la bouteille elle-même.

Texte : Quang Châu/CVN

Photos : Tuoitre/CVN