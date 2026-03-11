Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements du conflit au Moyen-Orient, entré le 11 mars dans son douzième jour.

- Tirs vers Israël

L'armée israélienne annonce avoir détecté des missiles se dirigeant vers son territoire depuis l'Iran et avoir activé ses systèmes de défense anti-aérienne.

Des sirènes d'alerte anti-aérienne et le bruit d'explosions au loin ont été entendus à Jérusalem par des journalistes de l'AFP.

La chaîne israélienne Channel 12 fait état de plusieurs blessés dans des frappes iraniennes près de Tel Aviv.

- Une base américaine visée en Arabie saoudite

Le ministère saoudien de la Défense rapporte l'interception de sept missiles balistiques tirés par l'Iran, dont six visant la base aérienne Prince Sultan qui abrite des militaires américains près de Ryad.

- Frappes sur Beyrouth

Israël mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Des images en direct d'AFPTV montrent des colonnes de fumée s'élevant des sites touchés.

- L'enjeu de la sécurité du détroit d'Ormuz

L'armée américaine annonce avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens "près du détroit d'Ormuz".

Le président américain Donald Trump menace l'Iran d'importantes "conséquences militaires" en cas de dépôt de mines dans le détroit, de facto sous le contrôle de Téhéran.

- Explosions à Téhéran

De nouvelles explosions ont été entendues dans la nuit du 10 au 11 mars par des journalistes de l'AFP à Téhéran.

Ces détonations ont retenti dans le Nord et l'Ouest de la capitale iranienne, déjà secouée par des explosions plus tôt dans la journée.

L'armée israélienne a revendiqué une nouvelle vague de frappes contre la ville.

- Réunion du G7

Le président français Emmanuel Macron tient le 11 mars une réunion en visoconférence des chefs d'État et de gouvernement du G7 sur "les conséquences économiques" du conflit au Moyen-Orient, notamment la "situation énergétique" et les "mesures pour les atténuer".

- L'Iran "ne recherche pas un cessez-le-feu"

"Bien sûr que nous ne recherchons pas un cessez-le-feu. Nous pensons que l'agresseur doit être puni et recevoir une leçon qui le dissuadera d'attaquer l'Iran à nouveau", a écrit le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X.

- Environ 140 militaires américains blessés

Environ 140 militaires américains ont été blessés depuis le début du conflit contre l'Iran, selon le Pentagone, qui affirme que la plupart ont subi des blessures légères et que huit sont toujours considérés comme gravement blessés.

Les autorités américaines ont précédemment fait état de sept militaires américains tués, au Koweït et en Arabie saoudite.

- Bahreïn: des explosions entendues à Manama

Des explosions ont été entendues le 10 mars au soir dans la capitale de Bahreïn, Manama, ont rapporté deux journalistes de l'AFP.

- Des diplomates iraniens tués à Beyrouth, selon Téhéran

L'Iran accuse Israël d'avoir "assassiné" quatre de ses diplomates en poste au Liban lors d'une frappe le 8 mars contre un hôtel à Beyrouth.

Israël dit avoir tué quatre membres des Gardiens de la Révolution, ainsi qu'une cinquième personne, membre du Hezbollah libanais.

- Liban : près de 760.000 déplacés

Dans son dernier bilan, le gouvernement libanais fait état d'un total de 759.300 personnes déplacées.

Près de 500 personnes ont été tuées depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans le conflit régional avec l'Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israël.

- Irak : des factions pro-Iran essuient des pertes

Cinq combattants de deux factions armées pro-Iran ont été tués le 10 mars dans deux frappes imputées à l'aviation américaine visant leurs positions en Irak, selon ces groupes.

