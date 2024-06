Une décennie d’engagement vietnamien dans les opérations de maintien de la paix

Le 27 mai 2024 a marqué le 10 e anniversaire de la participation du Vietnam aux missions onusiennes de maintien de la paix. Au cours de la dernière décennie, son engagement dynamique et efficace a activement contribué à renforcer sa position et son rôle sur la scène internationale.

>> Les contributions et le prestige des Casques bleus vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Les opérations de maintien de la paix (OMP) sont essentiellement un mécanisme pragmatique déployé depuis 1948 par l’Organisation des Nations unies (ONU) pour aider les pays touchés par les conflits à créer les conditions du retour à la paix. Ces actions les plus connues et les plus visibles de l’ONU jouent un rôle essentiel dans la résolution pacifique des conflits, la garantie de la sécurité et la promotion d’une paix durable dans des dizaines de pays à travers le monde.

Le 20 septembre 1977, l’ONU - une organisation jouant un rôle central dans la garantie du droit international, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la prévention des conflits et la résolution des défis mondiaux - a officiellement admis le Vietnam comme son 149e pays membre. Depuis 1996, celui-ci est contributeur au budget des OMP, avec une contribution convenue entre l’ONU et le Vietnam.

Long processus de préparation

La participation du Vietnam aux OMP est le résultat d’un processus de préparation long, actif, proactif, minutieux, synchrone et global sur tous les aspects, de la coopération internationale, l’édification de mécanismes juridiques et de politiques nationales à l’élaboration de plans, l’organisation des forces, la formation, en passant par l’achat du matériel, la garantie de la logistique et des techniques...

Photo : QDND/CVN

Ainsi, de 2005 à 2012, le Parti, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères... ont publié et approuvé des politiques, organisant de nombreux voyages sur le terrain au sein de missions de maintien de la paix des Nations unies afin d’étudier les modèles et expériences de certains pays partenaires afin de préparer les forces vietnamiennes à participer à ces opérations.

Le 23 novembre 2012, le Politburo a approuvé le “Plan directeur pour la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies”. Le 10 avril 2013, il a publié la Résolution N°22 sur l’intégration internationale, déterminant l’orientation de “participation proactive et active à des institutions multilatérales”, “dont la participation à des activités de niveau supérieur, telles que les opérations de maintien de la paix des Nations unies...”.

Le 27 mai 2014, le Centre de maintien de la paix du Vietnam (actuellement Département de maintien de la paix du Vietnam) a vu le jour. En juin de la même année, les deux premiers officiers vietnamiens ont été déployés sous mandat de l’ONU au Soudan du Sud.

En octobre 2018, le Vietnam a déployé avec succès le premier hôpital de campagne - Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 - auprès de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) à Bentiu (capitale de l’État d’Unité). La même année, l’ONU a reconnu le Département de maintien de la paix du Vietnam comme l’un des quatre centres de formation internationale dans la région Asie-Pacifique, chargé de mener des formations dans le cadre du Programme de partenariat tripartite (Vietnam, ONU et un pays partenaire).

En 2020, le Vietnam a assumé la présidence de l’Association des centres de maintien de la paix de l’Asie-Pacifique, démontrant ainsi la maturité et le prestige croissants de ses forces. La même année, la police vietnamienne a officiellement rejoint les OMP.

Pilier important de la diplomatie de défense

“Au cours de la dernière décennie, nous avons envoyé 804 officiers et militaires professionnels pour les déploiements à la fois individuels et collectifs au sein de missions de maintien de la paix : cinq équipes de l’Hôpital de campagne de niveau 2 à la MINUSS (au Soudan du Sud), deux autres du Génie à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), et 114 officiers déployés individuellement au siège des Nations unies (à New York), au Soudan du Sud, en République centrafricaine, dans la région d’Abiyé, ainsi qu’à la mission d’entraînement de l’Union européenne en République centrafricaine”, a informé le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département de maintien de la paix.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, a estimé : “Le Département du maintien de la paix du Vietnam a mené à bien son rôle, ses fonctions et ses tâches, contribuant à la mise en œuvre de la politique extérieure du Parti et de l’État en général et de la diplomatie de défense en particulier, permettant de renforcer la position du Vietnam et de son armée”.

Photos : VNA/CVN

La participation aux OMP des Nations unies est l’un des piliers de la diplomatie de défense et un point positif des relations multilatérales de l’Armée populaire du Vietnam à de nombreux égards. En dix ans, malgré de nombreuses difficultés tant subjectives qu’objectives, avec l’attention du Parti et de l’État, les opérations onusiennes de maintien de la paix ont été menées efficacement par le Vietnam.

Contributions largement saluées

À la fin de leur mission, nombre d’officiers et militaires vietnamiens ont été évalués par l’ONU comme ayant excellemment rempli leurs missions et ont été récompensés par des satisfecit et des lettres de félicitations. En particulier, tous les Casques bleus vietnamiens ont été décorés par les commandants de missions, au nom du Conseil de sécurité des Nations unies, de la médaille onusienne pour la cause de la paix. Le nombre de récipiendaires vietnamiens est bien supérieur à la moyenne des Nations unies et des autres pays envoyant des soldats en missions onusiennes.

En effet, les unités du Génie dans la région d’Abiyé et de l’Hôpital de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud se sont pleinement engagés à soutenir les autorités et la population locales en construisant des routes, en rénovant des écoles, en donnant des cours gratuits à des enfants défavorisés, et en dispensant des soins médicaux et des médicaments aux habitants locaux.

Les actions humanitaires menées par les militaires vietnamiens ont été hautement louées par le commandement de la FISNUA ainsi que par les autorités et la population locales. “Les actions menées par le Vietnam constituent un exemple pour d’autres nations. Vous avez obtenu des résultats remarquables au sein de la mission. Vos relations avec la population locale ont été exceptionnelles”, a indiqué le général de brigade Abu Syed Mohammod Bakir, chef par intérim de la FISNUA pour le mandat 2021-2022.

De son côté, Benjamin Olufemi Sawyerr, actuel chef par intérim de la FISNUA, a souligné : “Les Casques bleus vietnamiens ont fait preuve d’une remarquable efficacité dans leur travail. Tout ce que vous avez accompli a laissé une belle impression aux habitants locaux”.

L’implication du Vietnam dans les OMP constitue une étape importante dans son processus d’intégration internationale et de coopération avec les Nations unies. Les résultats remarquables qu’il a obtenus au cours de la dernière décennie témoignent de son engagement durable dans une noble cause humanitaire : le maintien de la paix.

Par ailleurs, ces forces militaires nationales ont fait rayonner l’images des Casques bleus vietnamiens ainsi que les nobles qualités des “Soldats de l’Oncle Hô” auprès de la communauté internationale, renforçant ainsi la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Mai Huong/CVN