Huê s’illumine sous le signe des valeurs patrimoniales

La Semaine du Festival international des arts de Huê 2024 se tient du 7 au 12 juin. Ce rendez-vous, à ne pas rater pour les artistes, les habitants et les touristes, reste fidèle à son thème “Patrimoine culturel : intégration et développement”.

Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre), a été conçue comme une ville axée sur la conservation et la promotion des valeurs de son patrimoine impérial et comme une ville festivalière. Après 24 éditions, le Festival de Huê est considéré comme une des grandes manifestations culturelles et touristiques par les Vietnamiens et les étrangers. Les événements du festival sont désormais organisés tout au long des quatre saisons de l’année.

La série de ses activités estivales 2024 a commencé avec l’ouverture de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024 le 7 juin, pour la première fois au palais Kiên Trung au sein de la Cité impériale. Les performances scéniques ont illustré une vision de Huê comme région de patrimoine, de développement durable, de nature conviviale et tranquille, comme une ancienne capitale merveilleuse et un lieu de convergence mondiale de diversité culturelle.

Les spectacles de sons et lumières, avec des technologies visuelles de laser, 3D Mapping (cartographie par projection 3D), Led Matrix (feux matriciels), l’hologramme… ont montré la créativité illimitée des artistes en utilisant essentiellement les valeurs du patrimoine culturel du pays et de l’humanité.

Plus de 500 artistes vietnamiens et étrangers

Du 7 au 12 juin, 12 programmes majeurs ont été organisés : spectacles de la soirée d’ouverture, le Festival de rue “Couleurs culturelles”, spectacles présentés par des troupes artistiques nationales et internationales, banquet nocturne au palais, concert “Dialogue avec Trinh Công Son - L’amour retrouvé”, Fêtes des lumières, de la bière, des lanternes et de la gastronomie végétarienne, Festival “vague d’eau de Tam Giang”...

En plus des activités ayant lieu dans la Cité impériale, le comité d’organisation a proposé de nombreux programmes dans diverses rues de Huê pour que les troupes artistiques se produisent devant la population. Dans le même temps, un certain nombre de localités de la province de Thua Thiên Huê ont organisé de nombreuses activités culturelles et artistiques pour inviter les habitants et les touristes à s’immerger dans l’atmosphère du festival.

Cette année, “la Semaine du Festival international des arts de Huê rassemble une trentaine de troupes artistiques du Vietnam et de l’étranger qui présentent au public des performances artistiques imprégnées de l’identité culturelle du Vietnam, de l’Asie et de l’Europe. Ces programmes se fondent dans l’espace d’une ancienne capitale culturelle forte de huit sites patrimoniaux honorés par l’UNESCO”, a affirmé Nguyên Van Phuong, président du Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê.

Le festival de rue “Couleurs culturelles” de cette année a réuni plus de 500 artistes du Vietnam et de sept pays (France, Belgique, Espagne, Japon, Canada, Chine, République de Corée). Les spectacles de plusieurs compagnies étrangères ont impressionné le public, notamment la troupe japonaise Kobugakudan URAKAJI - Okinawa (danse du tambour et de licorne), les joueurs de tambours sud-coréens de Yanpyeong, les danseurs hip-hop de la ville française de Cergy.

La performance de la troupe royale d’échasses de la région belge de Merchtem, composée de 47 artistes évoluant sur des échasses de 1 à 5 m de haut, a été chaleureusement accueillie par les spectateurs. Janick Appelmans, membre de la troupe, a précisé que c’était la 5e fois que son groupe participait au Festival de Huê.

La tradition de marche sur échasses est apparue en Belgique au début du XIVe siècle, dans la région de Merchtem, souvent inondée en hiver. Au fil du temps, la marche sur échasses est devenue l’une des cultures folkloriques uniques des habitants de cette région et de la Belgique en général.

Le comédien Hoàng Dung, venu de la province de Bac Liêu (Sud), a confié que c’était la deuxième fois que lui et ses collègues du théâtre Cao Van Lâu participaient au festival. Cette année, sa troupe présente des performances de don ca tài tu (Chant des amateurs du Sud) avec le désir de contribuer à promouvoir auprès des communautés nationale et internationale cet art traditionnel du pays.

Installation son et lumière

Toujours dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024, l’ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et le Comité populaire de Thua Thiên Huê ont organisé conjointement le Festival des lumières au pavillon Thai Binh le soir du 8 juin au sein de la Citadelle impériale de Huê. D’une durée d’environ 50 minutes, le programme a présenté aux spectateurs 12 installations son et lumière, recréant la beauté de ce patrimoine et de ses environs sur fond de technologie numérique virtuelle et interactive.

Le public a pu admirer des centaines de lanternes traditionnelles de Huê allumées en synchronisation avec le son. Une série d’arbres ornementaux ont été exposés comme allumés par un feu avec des effets de lumière, ancrés sous terre dans l’obscurité. À la surface du lac, une fleur de lotus géante brillait d’innombrables couleurs. La Fête des lumières est le fruit d’une coopération entre des équipes françaises et vietnamiennes. La société AC3 Studio (France) est notamment en charge de la direction artistique de l’événement. L’événement a lieu jusqu’au 20 juin.

Au cours de ses 24 ans d’existence, le Festival de Huê a donné lieu à des réalisations exceptionnelles et est devenu un festival culturel et artistique d’envergure nationale et même internationale. Au fil des années, la marque du Festival de Huê ne cesse de se répandre et de s’affirmer.

