La culture vietnamienne illuminent le plus grand festival d'Asie du Sud-Est

La culture vietnamienne a fait forte impression lors du festival CelebrASIA, la plus grande célébration culturelle d'Asie du Sud-Est au Royaume-Uni, grâce à des performances captivantes qui ont mis en lumière le dynamisme et la richesse de ses traditions, suscitant l'admiration des visiteurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Organisé du 5 au 7 septembre à Battersea Power Station, le festival a attiré plus de 150.000 participants du monde entier. Pour sa deuxième édition, cet événement s'est affirmé comme un rendez-vous culturel, culinaire et artistique majeur au cœur de Londres.

La délégation vietnamienne, organisée par l'Association des femmes et des enfants vietnamiens au Royaume-Uni (VWC UK), s'est distinguée par une série de défilés et de spectacles culturels. Ces présentations ont non seulement mis à l'honneur le patrimoine traditionnel, mais ont également reflété l'esprit jeune, moderne et intégré au monde de la culture vietnamienne

Un des moments les plus mémorables du festival était sans conteste le défilé de l'ao dai dont l'élégance gracieuse de la tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes a mis en valeur sa profonde valeur culturelle, promouvant l'image du Vietnam et de son peuple auprès des publics britannique et international.

Le défilé "Love Collection" a couronné l'événement en présentant de sublimes créations en soie de Salakhe, offrant aux spectateurs un véritable voyage artistique. L'apparition de mannequins arborant des non la (chapeaux coniques vietnamiens) peints à la main, ornés des symboles des dix pays de l'ASEAN, a particulièrement marqué les esprits, véhiculant un puissant message visuel de solidarité, d'intégration et de vitalité durable de la culture d'Asie du Sud-Est dans le contexte asiatique.

Répondant au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information, Hà Hoàng, présidente du VWC UK, s'est dite surprise et enchantée par l'enthousiasme manifesté par le public international, les organisateurs et la communauté vietnamienne d'outre-mer. Elle a souligné que le soutien chaleureux accordé aux performances témoignait d'une profonde appréciation de la culture et de l'art vietnamiens.

VNA/CVN