Hô Chi Minh-Ville

Une fresque murale célébrant les liens d'amitié entre le Vietnam et Cuba

Une fresque murale célébrant l'amitié durable entre le Vietnam et Cuba a été inaugurée le 6 septembre au consulat général de Cuba à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Le projet a été organisé conjointement par le consulat général de Cuba, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville et l'Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1960-2025), le 80e anniversaire de la Révolution d'Août au Vietnam et la Fête nationale.

Réalisée par des enseignants et étudiants de l'Université des beaux-arts, la fresque s'étend sur près de 50 m². Ses couleurs vives et ses symboles, notamment les drapeaux nationaux des deux pays, le bambou, les fleurs de lotus, la canne à sucre, la Pagode au Pilier unique, la baie de Ha Long, la Place de la Révolution à La Havane et la Vallée de Vinales à Cuba, reflètent l'harmonie culturelle et la solidarité durable entre les peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Ha, a déclaré que la fresque n'était pas seulement une expression artistique, mais aussi un témoignage visuel de la relation privilégiée entretenue par le Président Hô Chi Minh et le dirigeant Fidel Castro, et un message de continuité générationnelle dans les relations entre le Vietnam et Cuba.

La consule générale de Cuba, Ariadne Feo Labrada, a souligné que cette œuvre soulignait les liens politiques et culturels, tout en incitant les jeunes générations des deux pays à chérir et à renforcer leur amitié historique.

