Love in Vietnam tisse des liens entre les cultures vietnamienne et indienne

Love in Vietnam , collaboration cinématographique historique entre le Vietnam et l’Inde, a été présenté en avant-première officielle dimanche 7 septembre à New Delhi, marquant une étape importante dans la coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

>> Hô Chi Minh-Ville et l'Inde resserrent leurs liens d'amitié

>> Vers un partenariat Inde - Vietnam plus solide

Photo : VNA/CVN

Inspiré du classique littéraire turc La Madone au manteau de fourrure de Sabahattin Ali, le film coproduit par Innovations India (Inde) et Samten Hills (Vietnam) est réalisé et écrit par Rahhat Shah Kazmi.

Il suit l’histoire d’amour onirique de Manav (interprété par Shantanu Maheshwari), un jeune homme aspirant à devenir chanteur, contraint par sa famille d’aller étudier au Vietnam. Là, il est captivé par un autoportrait de Linh (interprétée par l’actrice vietnamienne Khả Ngân), peintre et danseuse.

Leur histoire d’amour passionnée commence à s’épanouir jusqu’à l’apparition inattendue de Simmi (interprétée par Avneet Kaur), l’amie d’enfance de Manav. Dès lors, un triangle amoureux se noue, propulsant le trio dans un voyage où amour, amitié et destin se mêlent.

Plus de 75% du film a été tourné au Vietnam, mettant en valeur ses paysages les plus pittoresques, notamment Dà Lat, Dà Nang, Quang Nam, Phu Yên et Nha Trang-Khanh Hoa. Ces décors oniriques non seulement amplifient l’atmosphère romantique du récit, mais présentent également la beauté naturelle du Vietnam à un public international. Le film mêle des performances sincères à une musique indienne pleine d’âme, offrant un puissant mélange d’émotion et d’harmonie culturelle.

Lors de l’avant-première, Rahul Bali, Pdg d’Innovations India et producteur exécutif du film, a exprimé sa joie et sa fierté pour la sortie officielle de "Love in Vietnam". Il a expliqué que le projet a été conçu pendant le festival Namaste Vietnam et qu’il se voulait un pont culturel entre le Vietnam et l’Inde, deux pays unis par des valeurs communes telles que l’amour, la famille, la résilience et le sacrifice.

Le film représente plus qu’un conte romantique qui transcende les frontières. C’est aussi une démarche sincère pour faire découvrir la beauté du Vietnam au public indien et au monde entier, a déclaré le coproducteur dans une interview accordée à l’Agence de presse vietnamienne.

Avec un budget de production de quatre millions de dollars américains, Love in Vietnam a déjà fait sensation à l’international, obtenant des droits de distribution dans 10.000 cinémas en Chine avant même sa sortie en Inde.

Après ses premières au Vietnam, en Inde, en Chine et dans d’autres pays, le film devrait être distribué dans le monde entier via Netflix, ouvrant ainsi la porte à un public international.

VNA/CVN