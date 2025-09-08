Festival des ambassades 2025

Le Vietnam met en valeur ses couleurs culturelles

Le Festival des ambassades, événement culturel annuel célébrant la diversité et les échanges culturels, s'est déroulé le 6 septembre à La Haye, aux Pays-Bas, attirant des dizaines de milliers de visiteurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Les ambassades de près de cinquante nations ont participé à cette 13e édition sur le thème "Célébrer l'unité, le patrimoine et la diversité culturelle", mettant en avant le rôle de la culture en tant que passerelle entre les peuples, suscitant la résonance, abolissant les distances et favorisant la compréhension mutuelle.

Chaque ambassade a transformé la rue historique Lange Voorhout en un véritable "village mondial", proposant des spécialités culinaires, de l'artisanat authentique et des spectacles traditionnels uniques. Sur la scène principale, la communauté vietnamienne aux Pays-Bas a présenté une performance mettant en valeur l'"ao dai", tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes, accompagnées de la puissant chanson "Hào khi Viêt Nam" (L'esprit héroïque du Vietnam) et de la mélodie folklorique apaisante "Inh la oi".

Ngô Thi Bich Ngoc, présidente de l'Association des Vietnamiens aux Pays-Bas, a souligné que l'art constitue une passerelle reliant le Vietnam au reste du monde. Grâce à ces représentations, le public a pu percevoir l'âme vietnamienne, fière et unie, toujours tournée vers l'avenir. Elle a également insisté sur le rôle de ces manifestations pour la communauté et les générations, renforçant l'amour de la patrie chez les jeunes.

Le stand du Bureau commercial du Vietnam aux Pays-Bas a éclaté de couleurs, débordant de produits locaux tels que des fruits du dragon, des noix de coco, des pamplemousses et du café, tous directement importés par des entreprises néerlandaises via le port de Rotterdam avant d'être distribués à travers l'Europe. Par ailleurs, la présence de l'association "We love Pho" et de plusieurs restaurants vietnamiens aux Pays-Bas a fait du stand de pho le point de rencontre le plus fréquenté et apprécié du festival.

Lors de cette édition, le Vietnam a véritablement brillé, non seulement par l'éclat de ses couleurs culturelles, mais aussi par la force de son âme, l'étendue de ses aspirations et la fierté inébranlable de sa nation.

VNA/CVN