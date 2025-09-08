Un programme riche au 15e Festival du film documentaire Europe - Vietnam

Quatorze films ainsi que quatre œuvres de réalisateurs indépendants vietnamiens seront présentés lors de la 15 e édition du Festival du film documentaire Europe - Vietnam. L’événement se tiendra du 12 au 18 septembre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BTC/CVN

Cette année, le Festival du film documentaire Europe - Vietnam met à l’honneur des films provenant de sept pays : Autriche, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Belgique (Wallonie-Bruxelles), Israël, ainsi que du pays hôte, le Vietnam. L’événement est placé sous les auspices du Réseau des instituts nationaux de culture européens (EUNIC) et du Studio national des films documentaires et scientifiques.

"Le festival est une occasion très importante de promouvoir les œuvres de cinéma documentaire auprès du public national et international. Par ailleurs, nous avons l’opportunité d’échanger, de partager, d’apprendre et de mieux nous comprendre mutuellement. Cela permet de renforcer et de développer des relations amicales durables, ainsi que des coopérations culturelles entre le Vietnam et les pays européens, et vice-versa", a souligné Trinh Quang Tùng, directeur général adjoint du Studio national des films documentaires.

Chaque film, chaque message

Photo : Vân Anh/CVN

Les films, chacun porteur d’un message propre et réalisés de manière différente, permettent tous au public de découvrir davantage les cultures, les pays ainsi que la richesse de la vie sous toutes ses formes. Chaque séance de projection présentera un film vietnamien suivi d’un film étranger. Des échanges seront également organisés, permettant aux réalisateurs vietnamiens de partager leurs histoires et leurs messages confiés dans chaque œuvre.

"La sélection des films présentés cette année a été réalisée avec le plus grand soin afin d’offrir au public une expérience totalement nouvelle à chaque projection", a partagé Pierre Du Ville, dlégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Et d’ajouter qu’à travers les documentaires présentés lors de ce festival, le public découvrira des histoires de personnes ordinaires confrontées à des enjeux parfois très sérieux, illustrant ainsi leur résilience face aux défis. Parallèlement, les spectateurs seront témoins de fragments de vie susceptibles de susciter émotions, réflexions, inspiration et espoir.

Photo : BTC/CVN

La soirée inaugurale du 12 septembre débutera avec Hành trình yêu thương (Voyage d’amour) du réalisateur Lê Anh Tuân, une histoire émouvante sur des bénévoles qui offrent des moyens de transport gratuits aux patients en situation difficile. Au programme aussi Cartapesta : Carnival of Fano (Papier mâché : Le carnaval de Fano) du réalisateur italien Andrea Lodovichetti, qui explore le plus ancien carnaval d’Italie, où la tradition du papier mâché et la créativité des artisans des chars sont transmises de génération en génération.

Les spectateurs sont invités à découvrir aussi : Strange Birds (Oiseaux étranges) du réalisateur Shakked Auerbach (Israël), qui est un film intime qui révèle une histoire sur une parentalité singulière - celle des parents élevant des enfants autistes - et sur les enfants qui grandissent dans l’ombre de cette condition. The Princess (La Princesse) d’Ed Perkins (Royaume-Uni) raconte la vie et la mort de la princesse Diana à travers des archives contemporaines, créant ainsi un récit vivant et authentique sur sa relation avec les médias et l’attitude du public envers la monarchie britannique. The most beautiful boy in the world (Le plus beau garçon du monde) de Kristina Lindstrom et Kristian Petri (Suède) raconte l’histoire de Björn Andrésen et les conséquences de sa célébrité soudaine lorsqu’il est apparu dans le film Mort à Venise (1971) de Luchino Visconti.

La Belgique (Wallonie-Bruxelles) présente L’acier a coulé dans nos veines de Thierry Michel, qui retrace l’histoire de la sidérurgie liégeoise et son déclin. Le film met en lumière le travail des sidérurgistes, leurs luttes sociales et leur résilience face à la fermeture des usines. The great museum (Le grand musée) de Johannes Holzhausen (Autriche) offre des aperçus de la routine quotidienne dans un musée, mais se concentre principalement sur des micro-dramas mettant en scène les employés de ce musée. Le festival clôture avec The secrets of La Roja - World champion 2010 (Les secrets de La Roja - Champions du Monde 2010) d’Eulogio Romero Lacalle (Espagne).

Occasion pour les jeunes réalisateurs vietnamiens

Photo : BTC/CVN

La 15e édition du Festival du film documentaire Europe - Vietnam regroupe de jeunes réalisateurs vietnamiens : Ước mơ của ai (Le rêve de qui) de Dô Thi Huyên Trang, Không đầu hàng số phận (Ne pas céder au destin) de Hoàng Hà Lê, Kẻ Gỗ - Kì tích của lòng dân (Ke Gô - Le miracle du peuple) de Nguyên Duc Ngoc, Nghê - Linh vật của người Việt (Nghê - La mascotte sacrée du Vietnam) de Dào Duc Thanh, Ý chí nhà vô địch (La volonté du champion) de Nguyên Tiên Dung. Trinh Quang Tùng, à cette occasion, présente Nhà thầu khoán Năm U.SOM (Entrepreneur Nam U.SOM) qui raconte l’histoire du héros des forces armées Trân Van Lai. Quatre films des cinéastes indépendants sont également sélectionnés pour cette occasion. "Le festival leur offre une occasion précieuse pour présenter largement leur œuvre au public. La présence des jeunes réalisateurs contribuera aussi à attirer l’attention des spectateurs pour le festival. Ils y apporteront leurs couleurs propres", a souligné Trinh Quang Tùng.

Rendez-vous au Studio national des films documentaires et scientifiques, 465 rue Hoàng Hoa Tham, Hanoï et Dcine Bên Thành, 6 rue Mac Dinh Chi, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville. Entrée libre.

Vân Anh/CVN