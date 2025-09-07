Ouverture du Festival d’amitié Vietnam - États-Unis à Hô Chi Minh-Ville

Le Festival d’amitié Vietnam - États-Unis (U.S.-Vietnam Friendship Festival) a été officiellement inauguré dans la soirée du 6 septembre à Hô Chi Minh-Ville, marquant le 30 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1995-2025).

Photo : htv/CVN

L’événement est coorganisé par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), la Mission diplomatique des États-Unis au Vietnam et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Dans son discours inaugural, Dông Huy Cuong, vice-président de la VUFO, a souligné que les relations Vietnam - États-Unis constituaient un exemple remarquable de réconciliation entre anciens adversaires, ayant évolué vers un partenariat stratégique intégral, fondé sur l’égalité, les intérêts communs, la paix et le développement durable.

Il a rappelé que la coopération culturelle, éducative et les échanges entre les peuples constituent un pilier fondamental de ce partenariat, nourrissant la compréhension mutuelle, la confiance et l’amitié entre les citoyens des deux nations.

De son côté, Melissa A. Brown, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que ce festival reflétait la vitalité des relations bilatérales et du dialogue entre les peuples. Selon elle, en trois décennies, le partenariat Vietnam - États-Unis s’est fortement développé dans de nombreux domaines tels que l’économie, l’éducation, la santé et la technologie. L’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral en 2023 constitue une étape importante, fondée sur la confiance, le respect mutuel et une vision commune de l’avenir.

Photo : htv/CVN

Le festival a attiré des milliers de visiteurs, en majorité des jeunes et des étudiants, venus participer à des activités culturelles et sportives, découvrir des jeux traditionnels, déguster la cuisine américaine et s’informer sur les réalisations de la coopération bilatérale.

L’événement met en lumière la diversité culturelle et l’amitié entre les peuples vietnamien et américain, tout en réaffirmant que les relations humaines constituent le socle durable du partenariat entre les deux pays. Il constitue également une impulsion pour renforcer davantage la profondeur et la substance de cette relation stratégique.

Le Festival d’amitié Vietnam - États-Unis s’inscrit dans une série d’activités commémoratives du 30e anniversaire des relations diplomatiques, organisées successivement à Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Hanoï.

VNA/CVN