Les concerts nationaux, le nouveau souffle de l’industrie culturelle vietnamienne

Les "concerts nationaux" émergent comme une nouvelle dynamique culturelle au Vietnam, captivant des milliers de spectateurs et particulièrement la jeunesse.

Les "concerts nationaux" émergent comme une nouvelle dynamique culturelle au Vietnam, captivant des milliers de spectateurs et particulièrement la jeunesse. Bien plus que de simples événements artistiques, ils deviennent un moteur de l’industrie culturelle et un vecteur de l’image nationale à l’international. Entre créativité artistique, innovation technologique et messages patriotiques, ces spectacles incarnent le nouveau souffle d’une scène culturelle en plein essor.

À partir de programmes artistiques commémorant des événements majeurs du pays, le concept de "concert national" est rapidement devenu un phénomène culturel, attirant un large public, notamment les jeunes.

Ne se limitant plus aux activités à caractère politique ou idéologique, des spectacles rassemblant des dizaines de milliers de spectateurs tels que V Concert, V Fest, Tổ quốc trong tim (La Patrie dans le cœur), Tự hào là người Việt Nam (Fier d'être vietnamien) ont créé une forte résonance et contribuent au développement de l’industrie du spectacle, et plus largement de l’industrie culturelle.

Une attractivité sans précédent

Ces dernières années, chaque concert national devient un événement majeur, avec des billets épuisés en quelques heures à peine. Non seulement les jeunes des grandes villes, mais aussi le public de nombreuses provinces se déplacent sur des centaines de kilomètres pour vivre l’expérience artistique.

Le Professeur associé Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission Culture et Éducation de l’Assemblée nationale, souligne : "Les concerts nationaux démontrent que le public vietnamien est prêt à payer pour assister à des programmes artistiques de haute qualité. C’est un signe positif qui révèle le potentiel considérable du marché du spectacle au Vietnam".

Un moteur pour l’industrie du spectacle

Autrefois, les programmes artistiques à caractère idéologique pouvaient paraître rigides. Aujourd’hui, avec une production professionnelle, ils deviennent attractifs, proches du public et émotionnellement puissants. La musique patriotique ne se limite plus à un message nationaliste : elle s’allie à des formes artistiques modernes, offrant une expérience esthétique unique.

Le critique musical Nguyên Quang Long note : "Les concerts nationaux montrent qu’avec une approche créative et professionnelle, l’art idéologique peut conquérir le jeune public. C’est une fusion réussie entre valeur idéologique et divertissement".

Une valeur multidimensionnelle

Au-delà de la scène, les concerts nationaux ont des retombées économiques et sociales importantes. Les événements de grande envergure stimulent les secteurs de l’hôtellerie, du transport, de la restauration, du commerce et du tourisme local. Parallèlement, des centaines, voire des milliers de professionnels de l’audiovisuel, de la sécurité, de la logistique et des médias trouvent un emploi temporaire grâce à ces spectacles.

À l’ère numérique, chaque moment fort des concerts est rapidement partagé sur les réseaux sociaux, devenant viral et promouvant l’image d’un Vietnam jeune et moderne à l’international.

Le rôle de l’État et des médias

L’un des facteurs de succès des concerts nationaux réside dans la collaboration étroite entre les autorités publiques, les administrations locales et les grands médias. Des institutions comme le journal Nhân Dân (Le peuple) ou la Télévision vietnamienne (VTV) contribuent à rapprocher ces programmes du public, montrant l’efficacité de la politique de socialisation de la culture.

Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef de Nhân Dân et président de l’Association des journalistes du Vietnam, souligne : "Les concerts nationaux ne sont pas seulement des événements artistiques, ils constituent un canal médiatique efficace pour diffuser des messages positifs, renforcer la confiance sociale et promouvoir l’image du pays à l’international. Lorsque les médias accompagnent l’art, nous créons une synergie capable d’élever la marque culturelle nationale".

Vers un développement durable

Pour que les concerts nationaux deviennent réellement le « pouls » de l’industrie culturelle, les experts soulignent la nécessité d’une stratégie à long terme. Il s’agit de professionnaliser l’organisation, d’investir dans des infrastructures modernes et de relier les spectacles à des chaînes de services touristiques, de mode, de gastronomie, d’artisanat et de contenus numériques.

Parallèlement, les politiques doivent être plus flexibles pour faciliter les démarches administratives, encourager les partenariats public-privé et soutenir la formation d’artistes et professionnels de qualité.

Avec leur attractivité exceptionnelle, les concerts nationaux dépassent désormais le cadre d’événements idéologiques pour devenir un moteur dynamique de l’industrie culturelle vietnamienne. Non seulement ils offrent une expérience enrichissante à des millions de spectateurs, mais ils contribuent également à construire la marque culturelle nationale et à projeter l’image d’un Vietnam dynamique, moderne et ouvert sur le monde.

