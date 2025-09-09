L’Oktoberfest célèbre les 50 ans des relations Vietnam - Allemagne

L’Oktoberfest de la GBA Vietnam, la plus grande célébration annuelle de la culture allemande du pays, revient ce mois-ci avec une édition spéciale célébrant les 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne et les 30 ans de l’Association des entreprises allemandes (GBA) au Vietnam.

Photo : GBA/CVN

L’événement promet non seulement des divertissements bavarois traditionnels, mais met également en lumière le partenariat durable et les liens économiques croissants entre les deux nations.

Lancé en 1992, l’Oktoberfest de la GBA est devenu l’un des plus anciens événements Oktoberfest hors d’Allemagne. Réputé pour son ambiance animée et son authentique atmosphère bavaroise, le festival est devenu un incontournable culturel au Vietnam, attirant des dizaines de milliers de visiteurs chaque année.

L’édition 2025 se déroulera dans trois villes, du 25 au 27 septembre à Hanoï, le 3 octobre à Dà Nang, et du 9 au 11 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Elle est organisée conjointement par la GBA, la Délégation de l’industrie et du commerce allemands au Vietnam (AHK Vietnam) et le JW Marriott Hotel Hanoi, avec le soutien de l’ambassade d’Allemagne à Hanoi et du consulat général d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville.

Après le succès de l’édition 2019, qui a accueilli plus de 10.500 invités et servi plus de 20.000 litres de bière, cette édition devrait réaffirmer son statut de plus grande fête de la bière d’Asie du Sud-Est.

Les participants pourront déguster des bières allemandes importées, élaborées dans le style bavarois traditionnel, ainsi que des plats classiques préparés par des chefs expérimentés. Des concerts du groupe germano-autrichien O’zapft contribueront à l’ambiance festive.

"L’Oktoberfest de la GBA a toujours été le symbole de relations bilatérales solides – un lieu de rencontre entre les entreprises, les communautés et les amitiés", a souligné Torben Minko, vice-président de la GBA.

"Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la GBA et que nous développons nos activités dans les régions du Nord et du Centre, l’édition de Hanoï revêt une importance particulière", a-t-indiqué.

Bjorn Koslowski, représentant en chef adjoint d’AHK Vietnam, a partagé ce sentiment, soulignant que le festival reflète l’esprit de coopération entre les deux nations.

"L’Oktoberfes de la GBA est un lieu de rencontre entre affaires et culture. Elle offre une expérience allemande authentique aux visiteurs vietnamiens et internationaux", a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’engagement continu d’AHK Vietnam en faveur du développement des liens économiques, des investissements, de la formation professionnelle, de la transformation numérique et du développement durable entre le Vietnam et l’Allemagne.

Mêlant tradition, communauté et échanges interculturels, l’Oktoberfest de la GBA Vietnam demeure une plateforme dynamique pour célébrer les valeurs communes et approfondir les relations bilatérales.

VNA/CVN