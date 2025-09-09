>> My Son : nouvelles fouilles archéologiques en vue de restaurer les tours Cham
Construites entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, elles sont l'un des rares vestiges de l'architecture Cham préservés au Centre du Vietnam.
|Construites en brique et en pierre, elles sont agrémentées de gravures et présentent des scènes de chants et de danses.
Chaque tour présente un style architectural et une fonction distincts. Elles sont considérées comme un chef-d'œuvre, témoignant du savoir-faire technique et artistique des anciens artisans Cham.
|Ce site a servi pendant plusieurs siècles de lieu pour les cérémonies traditionnelles des Cham.
Texte et photos : VNA/CVN