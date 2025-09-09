icon search
mask
Culture
Les tours Bánh ít, témoignages de la beauté de l'ancienne architecture Cham

Les tours de Bánh ít, situées dans la province de Gia Lai (Centre), sont un ensemble de quatre anciennes tours des Cham.

>> My Son : nouvelles fouilles archéologiques en vue de restaurer les tours Cham

>> Tours Pô Klông Garai : la perfection de l’architecture Cham

>> À la découverte du patrimoine des tours Cham de Khanh Hoa

Construites entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, elles sont l'un des rares vestiges de l'architecture Cham préservés au Centre du Vietnam.

Construites en brique et en pierre, elles sont agrémentées de gravures et présentent des scènes de chants et de danses.

Chaque tour présente un style architectural et une fonction distincts. Elles sont considérées comme un chef-d'œuvre, témoignant du savoir-faire technique et artistique des anciens artisans Cham.

Ce site a servi pendant plusieurs siècles de lieu pour les cérémonies traditionnelles des Cham. 

Texte et photos : VNA/CVN

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top