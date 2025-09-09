Les tours Bánh ít, témoignages de la beauté de l'ancienne architecture Cham

Les tours de Bánh ít , situées dans la province de Gia Lai (Centre), sont un ensemble de quatre anciennes tours des Cham.

Construites entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, elles sont l'un des rares vestiges de l'architecture Cham préservés au Centre du Vietnam.

Chaque tour présente un style architectural et une fonction distincts. Elles sont considérées comme un chef-d'œuvre, témoignant du savoir-faire technique et artistique des anciens artisans Cham.

Texte et photos : VNA/CVN