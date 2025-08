Dà Nang accueille le Festival Vietnam - République de Corée 2025

>> Hai Phong : Échanges culturels Vietnam - R. de Corée, un pont entre deux peuples

>> Sa Pa séduit les touristes sud-coréens avec une croissance record

>> Grande finale du DIFF 2025 : Dà Nang tout feu tout flamme

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Chi Cuong, a déclaré que le Festival s'appuyait sur le succès des éditions précédentes et marquait une étape importante inaugurant une nouvelle ère de coopération entre les partenaires de Dà Nang et de la République de Corée.

L'édition de cette année propose un large éventail d'activités visant à approfondir les liens entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme, des sciences et technologies, de la culture et des échanges interpersonnels.

Une destination préférée des touristes sud-coréens

Dà Nang a accueilli plus d'un million de visiteurs sud-coréens au cours des sept premiers mois de 2025, consolidant ainsi sa position de destination préférée des touristes sud-coréens au Vietnam. À cette occasion, la ville a également organisé une cérémonie pour accueillir le millionième visiteur sud-coréen de l'année.

Chang Ho-Seung, ministre-conseiller et consul général de la République de Corée, a déclaré que Dà Nang s'affirmait comme un pôle de croissance majeur au Vietnam dans divers secteurs, notamment l'économie, le commerce, la logistique et le tourisme.

Le diplomate a souligné les avancées remarquables des relations entre le Vietnam et la République de Corée au cours des trois dernières décennies, soulignant qu'avec plus de 500.000 Vietnamiens et Sud-Coréens vivant dans leurs pays respectifs, ils constituent un pont solide pour le renforcement de la coopération bilatérale. En 2024, Dà Nang comptait environ 335 projets d'investissement sud-coréen, pour un capital social total d'environ 2,2 milliards de dollars.

Chang Ho-Seung a déclaré que l'ambassade et le consulat général de la République de Corée au Vietnam continueraient de soutenir les relations amicales et la coopération locale entre les deux pays. Il a exprimé l'espoir que le festival contribuera à approfondir la compréhension mutuelle, la bonne volonté et le resserrement des liens entre leurs peuples.

Cet événement de trois jours propose un large éventail d'activités, notamment 80 stands présentant les points forts culturels, les produits et les services des deux pays ; une exposition sur les réalisations de la coopération bilatérale ; des espaces d'expérience culturelle ; des cours de taekwondo ; des ateliers de cuisine vietnamienne et coréenne ; des spectacles de danse K-pop et d'arts martiaux ; et des spectacles artistiques nocturnes avec des troupes des deux nations.

VNA/CVN