Hô Chi Minh-Ville : une cité agréable à vivre, s’élevant dans une nouvelle ère

La nouvelle vision pour Hô Chi Minh-Ville est de devenir une "méga-cité internationale" - une métropole intelligente, verte et créative, exemplaire non seulement par sa puissance économique, mais aussi par sa richesse culturelle, artistique, sportive, récréative et son style de vie moderne et dynamique.

>> De nouveaux moteurs de croissance pour devenir une mégapole internationale

>> Hô Chi Minh-Ville intensifie les investissements en agriculture high-tech et en logistique verte

Photo: CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville sera un centre régional de finance, de services, de commerce, de logistique, d’industrie de haute technologie et de tourisme maritime, orienté vers un développement fondé sur la technologie numérique, l’économie verte et la durabilité environnementale, tout en assurant une cohésion sociale et une ouverture internationale.

Elle incarnera les valeurs progressistes de l’Asie et du monde, aspirant à devenir un pôle d’attraction pour les talents et les entrepreneurs, nationaux comme internationaux, un foyer de l’innovation et de l’entrepreneuriat, où germent les tendances et les modèles les plus avancés.

Hô Chi Minh-Ville ne se veut pas seulement le moteur économique du pays, mais aussi une métropole moderne et influente dans le réseau des villes mondiales.

Empreinte historique du développement

Après la réunification du pays en 1975, afin d’honorer les immenses mérites du Président Hô Chi Minh, Saïgon a été rebaptisée Hô Chi Minh-Ville le 2 juillet 1976.

Durant la période de Renouveau (Dôi moi), la Ville s’est illustrée comme pionnière dans les initiatives innovantes, jouant le rôle de locomotive économique du pays et de berceau de nombreuses politiques économiques majeures.

Photo: VNA/CVN

Particulièrement pendant la période 2021-2025, malgré un contexte mêlant défis, difficultés et opportunités, Hô Chi Minh-Ville a su faire valoir sa tradition d’unité et de résilience, en héritant des acquis de développement stable des mandats précédents, tout en s’appuyant sur la détermination du Comité permanent du Parti municipal et le fort soutien du milieu des affaires et des citoyens. Ces facteurs ont contribué à stimuler un développement global dans tous les domaines, consolidant la position de la ville en tant que pôle de croissance national.

En 2025, la valeur totale du GRDP de la ville devrait être 1,5 fois supérieure à celle de 2020. Le GRDP par habitant atteindra environ 8.400 dollars, soit 1,7 fois la moyenne nationale.

Les recettes budgétaires publiques sur la période 2021-2025 sont estimées à près de 2.400.000 milliards de dôngs, en hausse de 30% par rapport à la période précédente, avec un taux de croissance annuel moyen de 7%, représentant 26% des recettes nationales totales chaque année. Enfin, l’économie numérique connaît un développement vigoureux, représentant désormais 25% du GRDP de la ville.

Les secteurs de services se développent dans une orientation moderne, avec une amélioration notable de la qualité du commerce et des services.

L’industrie se concentre sur le développement des secteurs à forte teneur en science et en technologie, tandis que l’agriculture évolue rapidement vers un modèle écologique urbain, intégrant des technologies de pointe.

Photo: CTV/CVN

La politique d’attraction des investissements s’oriente vers la sélection d’investisseurs majeurs, solides et réputés. En l’espace de cinq ans, près de 225.000 nouvelles entreprises ont été créées, représentant 30% du total national et enregistrant une hausse de 8,3% par rapport à la période précédente.

Les avancées institutionnelles, le développement des infrastructures, la transformation numérique, la promotion de la science, de la technologie et le renforcement des ressources humaines ont été concentrés et ont abouti à des résultats significatifs.

Les infrastructures de transport et urbaines sont planifiées et développées selon un modèle polycentrique, favorisant la connexion régionale et l’adaptation au changement climatique.

L’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation s’approche désormais du Top 100 des villes les plus dynamiques au monde.

Les activités dans les domaines de la culture, de la société, de l’éducation, de la santé, de la solidarité communautaire et de la protection sociale sont soigneusement développées en parallèle avec la croissance économique.

La défense et la sécurité demeurent fermement assurées, tandis que le travail de construction et de rectification du Parti est renforcé, constituant une tâche centrale et stratégique garantissant la stabilité et le développement durable de la ville.

Poursuivant les résultats obtenus durant la période 2021-2025, Hô Chi Minh-Ville a enregistré, rien que pour les six premiers mois de 2025, de nombreux points forts dans son développement socio-économique.

Parmi les réalisations les plus remarquables : le taux de croissance économique (GRDP) est estimé à plus de 8%, soit le niveau le plus élevé pour une période équivalente depuis 2020.

Le chiffre d’affaires total du commerce de détail a augmenté de 17,3% ; les exportations ont progressé de 13,3% ; le volume total des investissements sociaux a connu une hausse de 16,2% par rapport à la même période de l’année précédente ; les flux d’investissements directs étrangers (IDE) ont atteint près de 3 milliards de dollars, soit 2,69 fois le niveau enregistré au premier semestre 2024.

Les efforts de réforme administrative, d’amélioration de l’environnement des affaires et de résolution des blocages structurels de l’économie ont produit des résultats positifs initiaux. La ville a réussi à débloquer 63 projets clés, représentant plus de 86.000 milliards de dôngs d’investissements sur une superficie de 923 ha, contribuant à des recettes budgétaires estimées à 322.000 milliards de dôngs, soit plus de 62% des prévisions annuelles et une hausse de 20,4% par rapport à la même période de 2024.

Ces efforts ont permis de prévenir le gaspillage des ressources sociales, de renforcer la confiance du milieu des affaires et d’encourager le retour de grands investisseurs à Hô Chi Minh-Ville.

Enfin, la réussite de deux grands événements célébrés par la ville - la fête nationale du 30 avril et la fête du Vesak - a ravivé le patriotisme et la fierté nationale, laissé une profonde impression et contribué à rehausser le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

La mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW a obtenu de nombreux résultats positifs : la ville se classe parmi le Top 5 des écosystèmes de start-up et d’innovation les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est (selon le classement de StartupBlink). Elle a signé, coopéré et lancé plusieurs projets avec de grands investisseurs technologiques nationaux et internationaux tels que Viettel, NVIDIA, ADM et Evolution.

En particulier, la part de la productivité totale des facteurs (PTF) dans le GRDP ne cesse d’augmenter, contribuant à stimuler les flux d’investissements directs étrangers (IDE) dans les activités spécialisées et de recherche scientifique et technologique, avec un capital total de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025.

Hô Chi Minh-Ville a également coopéré avec les provinces de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tàu pour connecter les infrastructures numériques de 168 quartiers, communes et zones spéciales. Elle a achevé la mise en place des systèmes d’information et des plateformes numériques communes, garantissant le fonctionnement officiel des plateformes numériques pour les deux niveaux d’administration municipale à partir du 1er juillet 2025.

Une étape de transformation décisive

Le 12 juin 2025, l’Assemblée nationale a adopté et promulgué la Résolution N°202/2025/QH15 relative à la réorganisation des unités administratives de niveau provincial.

Photo : CTV/CVN

Selon cette résolution, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville a été créée par la fusion de trois localités : Hô Chi Minh-Ville, Bà Rịa - Vũng Tàu et Bình Dương.

La nouvelle ville couvre une superficie totale de 6.772,59 km² et compte une population de 14.002.598 habitants, devenant ainsi le cœur de la Région économique clé du Sud.

On peut affirmer qu’il s’agit d’une décision stratégique majeure du Parti et de l’État vietnamien, marquant une nouvelle étape révolutionnaire dans la réorganisation administrative visant à bâtir un appareil "rationalisé - fort - performant - efficace".

Cette décision ne constitue pas simplement une addition géographique, mais plutôt une synergie, créant une nouvelle dynamique et de nouveaux espaces de développement à un niveau plus élevé et plus compétitif, avec la vision de figurer parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde d’ici 2030, et une perspective à l’horizon 2045.

La nouvelle vision pour Hô Chi Minh-Ville est de devenir une "méga-cité international" - une métropole intelligente, verte et créative, exemplaire non seulement par sa puissance économique, mais aussi par sa richesse culturelle, artistique, sportive, récréative et son style de vie moderne et dynamique.

Elle deviendra un centre régional de finance, de services, de commerce, de logistique, d’industrie de haute technologie et de tourisme maritime. Son développement s’appuiera sur les technologies numériques, l’économie verte, la durabilité environnementale, ainsi qu’une société harmonieuse et ouverte, intégrant les valeurs avancées de l’Asie et du monde.

Elle ambitionne de devenir un pôle d’attraction pour les talents et les entrepreneurs, tant nationaux qu’internationaux - un foyer de l’innovation et de l’entrepreneuriat, où naissent les tendances et modèles pionniers.

Ainsi, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville ne sera pas seulement la locomotive économique du pays, mais aussi une métropole moderne et influente au sein du réseau mondial des grandes villes.

Minh Thu/CVN