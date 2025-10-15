Le Vietnam à la Semaine russe de l'énergie 2025

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son conduit une délégation vietnamienne de haut rang au Forum de la Semaine russe de l'énergie 2025, qui s'est ouvert le 15 octobre à Moscou sous le thème "Construire ensemble l'énergie du futur".

>> Le Vietnam et la Russie resserrent leurs liens grâce à la diplomatie populaire

>> Le PCV attache une grande importance à ses liens avec le Parti Russie Unie

Photo : VNA/CVN

L'événement constitue une plateforme essentielle pour les discussions mondiales sur les défis actuels et les orientations futures des secteurs de l'énergie et des carburants. Le Vietnam devrait participer à une série d'importants engagements bilatéraux en marge de l'événement.

En amont de l'événement, le président russe Vladimir Poutine a adressé ses salutations à tous les délégués et invités, soulignant que le forum était devenu l'un des rassemblements internationaux les plus importants au monde pour discuter des questions urgentes des secteurs de l'énergie et des carburants.

Tendances et perspectives

Le président Vladimir Poutine a souligné que le forum réunissait des dirigeants de grandes entreprises et d'instituts de recherche, des décideurs politiques et des experts russes et étrangers pour analyser les tendances et les perspectives des secteurs des carburants et de l'énergie. Les participants échangeront également sur les défis technologiques auxquels le secteur est confronté et exploreront les questions liées à la protection de l'environnement et au changement climatique.

Les discussions du forum de cette année porteront sur les priorités à court et long terme des industries du pétrole, du charbon et de l'électricité, ainsi que sur le partage d'expériences en matière de renforcement de la souveraineté technologique et de progression de la transformation numérique dans les secteurs de l'énergie et des carburants.

Le président russe a souligné que malgré la situation géopolitique complexe actuelle, la coopération énergétique internationale demeure une priorité absolue, car elle influence directement la croissance économique, le progrès scientifique et technologique et la qualité de vie dans le monde. Il s'est dit convaincu que les recommandations et accords conclus lors de la Semaine russe de l'énergie renforceraient davantage la collaboration dans ce secteur stratégique et contribueraient à un avenir prospère commun.

L'édition 2025 du forum a attiré environ 5 000 participants venus de 84 pays et territoires, dont des cadres supérieurs de grandes entreprises énergétiques, des représentants gouvernementaux, des experts, des universitaires et des jeunes professionnels. Plus de 70 événements auront lieu dans le cadre du forum, et 28 accords majeurs devraient être signés.

Outre le programme principal, une exposition présentant les dernières avancées énergétiques de la Russie et la quatrième Conférence scientifique et pratique seront organisées. Celle-ci abordera des sujets clés tels que le développement technologique dans les secteurs des carburants et de l'énergie, la transformation numérique, la sécurité énergétique, la prévision et l'analyse des données dans le secteur de l'énergie.

VNA/CVN