À Hanoï, la production des gâteaux de lune bat son plein

À l’approche de la Fête de la mi-automne, les villages artisanaux spécialisés dans la fabrication de gâteaux de lune sont en pleine effervescence. Ces douceurs traditionnelles, aux saveurs caractéristiques, s’imposent sur le marché domestique et séduisent par leur authenticité.

Photos : ST/CVN

Dans les villages de métiers traditionnels à Hanoï, les ateliers redoublent d’activité pour répondre à la demande croissante des gâteaux de lune, ces douceurs emblématiques. Héritiers d’un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations, les artisans perpétuent des recettes authentiques tout en intégrant des normes d’hygiène et de qualité de plus en plus strictes. Du village de Xuân Ðinh à la commune d’An Khánh, en passant par les ateliers Minh Y et Bình Chung, ce reportage met en lumière les coulisses d’une tradition vivante, entre exigence artisanale et adaptation aux attentes contemporaines.

Le village de Xuân Ðinh, fort de près de deux siècles de savoir-faire, est une référence dans la confection de gâteaux de lune. Réputé pour ses nombreuses variétés aux goûts traditionnels bien marqués, il figure parmi les adresses les plus renommées de la capitale vietnamienne.

À l’atelier Bình Chung, dirigé par Bùi Thi Bình, artisane chevronnée forte de plus de 35 ans d’expérience, l’exigence de qualité reste inchangée malgré une baisse de production liée à l’évolution des goûts.

Photo : VnExpress/CVN

"Les consommateurs veulent plus qu’un bon goût : ils exigent transparence et qualité à chaque étape. De la sélection des matières premières à l’emballage, nous plaçons toujours la qualité en priorité. C’est la seule manière de fidéliser durablement notre clientèle", affirme-t-elle.

L’atelier mise sur des ingrédients rigoureusement sélectionnés, un environnement de travail modernisé et une organisation sanitaire stricte. "Nous privilégions des matières premières d’origine claire et à l’hygiène garantie. Les installations ont été modernisées avec des équipements en inox pour garantir un espace de travail propre conforme aux normes sanitaires", souligne Mme Bình.

La production suit un flux unidirectionnel entre les différentes étapes, avec des zones distinctes pour les gâteaux cuits et moelleux, assurant ainsi une qualité constante. En gage de transparence, le processus de fabrication est même rendu public sur le lieu de vente, une démarche concrète qui renforce la confiance des consommateurs, soucieux de l’origine et de l’hygiène des produits.

Même exigence chez Minh Y, atelier dirigé par Nguyên Thua Chiên, artisan qui a près de 40 ans d’expérience. Fidèle au principe : "Il faut de bonnes matières premières pour faire un bon gâteau", il insiste sur le respect des recettes traditionnelles.

La matière grasse utilisée doit être fraîche, et la farine provient exclusivement du riz gluant à gros grains nêp cái hoa vàng, une variété réputée des provinces du Delta et de la moyenne région du Nord du Vietnam, garantissant une texture tendre et un arôme authentique.

Bien que la production soit à petite échelle, l’hygiène est irréprochable : examens médicaux réguliers pour les employés, contrôle strict des ingrédients, port d’équipements de protection individuelle (gants, masques, charlottes), lavage des mains au savon et désinfection systématique avant et après chaque tâche. Les locaux et les outils sont nettoyés quotidiennement pour prévenir toute contamination.

Photos : ST/CVN

Cette rigueur et ce souci du détail sont essentiels pour garantir la qualité et la sécurité des gâteaux, permettant de renforcer la confiance des consommateurs dans un marché de plus en plus exigeant.

Dans la commune d’An Khánh, en périphérie de Hanoï, une dizaine d’ateliers perpétuent la tradition en employant de nombreux travailleurs locaux.

Nguyên Huu Quang, propriétaire de l’atelier Ngoc Anh, perpétue un savoir-faire transmis depuis plus de 40 ans. Chaque année, il produit entre 2.000 et 2.500 gâteaux, principalement aux haricots mungo et à la farce mélangée (thâp câm), deux saveurs très appréciées des consommateurs.

Pour Ðô Hùng Chiên, client fidèle de l’atelier Ngoc Anh, les gâteaux de lune traditionnels ont une valeur particulière. "Leurs saveurs variées et leurs emballages soignés en font des cadeaux parfaits", affirme-t-il.

TRANG - HANG/CVN