Le rôle de nos aînés dans la période d’essor de la nation

Gardiennes des valeurs nationales, les personnes âgées jouent un rôle fondamental en cette période d’essor de la nation. Leur bien-être doit être assuré et leur expérience valorisée, afin de préserver la cohésion sociale et accompagner le développement national.

>> Pour bien réduire la pression du vieillissement de la population

>> Chercher des solutions pour s’adapter au vieillissement de la population

>> Quand les jeunes accompagnent les aînés dans le numérique

>> Un plan global pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les personnes âgées

Le Mois d’action pour les personnes âgées (octobre) 2025, placé sous le thème “Valoriser le rôle des personnes âgées dans l’essor national”, vise à mobiliser l’ensemble de la société autour de leur place centrale dans le développement du pays. Ce thème s’adresse non seulement aux seniors, mais aussi aux cadres, aux associations et à la communauté, en les invitant à promouvoir l’honneur, la protection et le renforcement des capacités des aînés dans une époque marquée par la prospérité et la puissance.

Truong Xuân Cu, vice-président permanent de l’Association des personnes âgées du Vietnam, rappelle que les seniors sont les garants de l’expérience et du prestige au sein de la famille, de la communauté et de la société. Il affirme : “Le message +Les personnes âgées dans l’ère nouvelle+ reflète clairement leur mission de continuer à contribuer. Nos anciens ne sont pas seulement des bénéficiaires de politiques, mais aussi des acteurs du changement positif à tous les niveaux”.

Cette vision s’inscrit dans la ligne du Parti et de l’État, qui considèrent les personnes du troisième âge comme une force indispensable au développement durable. La société doit donc s’unir pour les soutenir, les protéger et valoriser leur rôle, conformément au principe moral vietnamien : “Boire de l’eau et se souvenir de la source”. Par ailleurs, le respect des engagements internationaux en matière de droits des aînés participe à l’avancement du progrès et de l’équité.

Les autorités, les organisations et la communauté multiplient les initiatives concrètes pour permettre aux seniors de continuer à contribuer à une société prospère et harmonieuse. Ils sont encouragés à s’impliquer dans la modernisation des zones rurales, l’urbanisation civilisée, la protection de l’environnement, la sécurité publique, la transformation numérique, la transition écologique, l’entrepreneuriat et la création d’emplois adaptés.

Priorité à la santé visuelle et au bien-être global

En parallèle, les soins de santé, notamment ceux liés à la vue, sont une priorité pour préserver la qualité de vie des aînés. En 2025, le programme humanitaire “Vue claire pour les personnes âgées” a pour objectif de renforcer les compétences des cadres associatifs et de sensibiliser les seniors aux bonnes pratiques en matière de santé visuelle.

Selon Truong Xuân Cu, ce “programme élargi entend répondre aux besoins urgents de près de 17 millions de citoyens du troisième âge”, dont beaucoup souffrent de cataractes entre 60 et 70 ans. Il contribuera à réduire la cécité grâce à des examens, des dépistages et des traitements adaptés.

Les objectifs incluent : former plus de 90% des cadres associatifs aux soins oculaires; examiner et dépister plus de 90% des bénéficiaires ; assurer le traitement de 100% des cas de cataractes détectés.

En 2025, le programme sera d’abord mis en œuvre à titre pilote dans deux provinces reculées, à forte population ethnique, avant d’être étendu à l’échelle nationale entre 2026 et 2028, en ciblant les zones à forte densité de seniors. Il appelle à la coopération des organismes, entreprises et hôpitaux pour réduire les coûts chirurgicaux et faciliter l’accès aux soins pour les personnes défavorisées.

D’autres actions incluent la sensibilisation, les examens médicaux, les conseils commu-nautaires et la prévention de la cécité, contribuant à une meilleure protection de la santé des aînés.

Le Mois d’action prévoit également des activités cultu-relles, sportives et sanitaires pour améliorer le bien-être physique et mental des seniors. En partenariat avec l’Autorité des sports du Vietnam, l’Association des personnes âgées organise des compétitions adaptées de volley-ball, d’échecs chinois, de natation ou encore de badminton à travers le pays.

Les sections locales proposent des rencontres sportives, des spectacles artistiques, de la gymnastique douce et des danses folkloriques, créant un environnement propice à une vie active, saine et connectée à la communauté. Des visites de soutien, des dons, des examens médicaux et des conseils juridiques sont également mis en œuvre, avec une attention particulière aux personnes en situation difficile.

