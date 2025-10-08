Le Ier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville débute le 13 octobre

Le premier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, mandat 2025-2030, se déroulera du 13 au 15 octobre, a-t-on appris d’une conférence de presse, organisée le 8 octobre par la Permanence du Comité municipal du Parti.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Construire une organisation du Parti et un système politique intègres et solides ; promouvoir la grande union nationale ; impulser les percées en matière de science, de technologie, d’innovation et d’économie privée ; renforcer la défense, la sécurité, les relations extérieures et l’intégration internationale ; mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources afin de faire de Hô Chi Minh-Ville une ville pionnière du pays dans la nouvelle ère", l’événement marque une étape politique majeure pour la métropole du Sud.

Selon Duong Anh Đuc, chef de la Commission de la sensibilisation auprès de masse et de l’éducation et de la mobilisation du Comité municipal du Parti, le congrès réunira 550 délégués. La séance préparatoire aura lieu le 13 octobre, l’ouverture officielle le 14 et la clôture dans la matinée du 15 octobre.

À la suite de la fusion administrative avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville couvre désormais une superficie de 6.773 km², soit 2,04% du territoire national, et compte environ 13,6 millions d’habitants (13,4% de la population du pays). La ville recense quelque 7,28 millions de travailleurs, représentant 14% de la main-d’œuvre nationale. Son PIBR unifié est estimé à 3.030.000 milliards de dôngs (environ 123 milliards de dollars), soit 23,5% du PIB national.

Pour M. Đuc, cette fusion constitue un tournant historique dans le développement urbain du Vietnam, redéfinissant entièrement l’espace économique du Sud. Elle réunit trois pôles de croissance majeurs du pays, avec pour ambition de bâtir une "méga-cité internationale" du Sud-Est asiatique, figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde - un centre moteur, vecteur d’innovation et de rayonnement national.

La ville doit néanmoins faire face à de nombreux défis : infrastructures encore incomplètes, pénurie de main-d’œuvre qualifiée, pollution environnementale, pression concurrentielle dans l’attraction des investissements, adaptation au changement climatique, sécurité énergétique et cybersécurité, ainsi que préservation de l’identité culturelle et sociale. Ces enjeux exigent de la ville une transformation profonde de son modèle de croissance et une amélioration de sa compétitivité grâce à des solutions flexibles et efficaces.

Le projet de rapport politique fixe plusieurs objectifs pour la période 2025-2030 : un taux de croissance annuel moyen du PIBR de 10 à 11%, une économie numérique représentant 30 à 40% du PIBR, des dépenses sociales pour la recherche et le développement atteignant 2 à 3% du PIBR, et au moins 4 à 5% du budget annuel alloués à la science, la technologie et la transformation numérique. À partir de 2026, chaque habitant bénéficiera d’un examen médical périodique ou d’un dépistage gratuit au moins une fois par an.

En marge du congrès, trois espaces d’exposition seront aménagés, notamment un spécialement consacré aux réalisations en matière d’innovation scientifique, technologique et de transformation numérique. Les visiteurs pourront y découvrir les produits technologiques les plus récents actuellement déployés à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN