Coffrets lunaires : entre héritage vietnamien et souffle cosmique

À l’occasion de la Fête de la pleine lune 2025, la maison RuNam à Hô Chi Minh-Ville dévoile une collection de coffrets mêlant culture vietnamienne, art français et hommage à Amanda Nguyên, première femme d’origine vietnamienne à voyager dans l’espace.

Chaque année, la pleine lune, cette fête familiale emblématique au Vietnam inspire des créations raffinées. En 2025, RuNam, réputée pour ses produits haut de gamme, revient sur le devant de la scène avec une collection qui conjugue artisanat local, esthétique européenne et inspiration céleste. En vedette : le coffret Quỳnh Nga, salué dès son lancement à Hô Chi Minh-Ville.

Sous ses parois de laque traditionnelle et ses motifs dorés, le coffret Quỳnh Nga intègre une technologie lenticulaire 3D, créant des effets de mouvement. Son originalité tient à son inspiration : Amanda Nguyên, Américaine d’origine vietnamienne, première femme de la diaspora à avoir voyagé dans l’espace.

Un hommage céleste à Amanda Nguyên

Pour RuNam, elle incarne le “lien entre tradition et modernité” ainsi que l’ouverture au monde. “Quỳnh Nga symbolise le désir d’aller plus loin et l’intégration culturelle”, explique un représentant de la maison.

Ce récit séduit particuliers et entreprises, qui y voient un cadeau porteur de sens et de prestige. “Peu de coffrets parviennent à susciter une telle émotion. RuNam a réussi à raconter une histoire, et c’est ce qui touche nos clients”, confie un chef d’entreprise.

Phan Thao, employée de bureau, témoigne : “J’offre chaque année des coffrets à mes collègues. Cette fois, l’élégance et le clin d’œil subtil à Amanda Nguyên m’ont convaincue”.

Eley Nhung Rousselin, cliente fidèle, ajoute : “Ce coffret m’a impressionnée et rendue fière de l’image de la femme vietnamienne qu’il véhicule. RuNam allie toujours esthétisme, sens et qualité”.

Depuis 2020, RuNam développe le concept Tủ sân khấu (L’armoire de scène), transformant l’écrin de gâteaux en objet décoratif. L’édition 2025, intitulée Ban giao huong trang ram (Symphonie de la pleine lune), s’inspire de l’architecture coloniale française du début du XXe siècle.

La scénographie évoque le palais An Ðinh à Huê (Centre), symbole du dialogue entre Orient et Occident. Portes cintrées, vitraux colorés, ornements dorés… le tout sublimé par une palette bleu nuit et violet profond, reflet poétique des nuits d’automne.

La musique qui accompagne le coffret revisite le chant populaire Lý cây đa (air populaire du banian). Dans une orchestration originale, les instruments vietnamiens - đàn tranh (cithare à seize cordes), nguyêt câm (luth à caisse ronde et à deux cordes), sáo trúc (flûte de bambou) - se mêlent aux cordes et percussions occidentales. Une fusion qui illustre le dialogue permanent entre héritage local et cosmopolitisme.

Saveurs audacieuses et récits gourmands

Photo : RuNam/CVN

Si le design attire l’œil, les saveurs ne sont pas en reste. Forts de trois décennies d’expérience, les pâtissiers de RuNam innovent avec des recettes inattendues : gâteau de lune au pigeon rôti sauce char siu, version au bœuf mijoté et poivre, pâte de haricot vert au gingembre et sésame noir… Des variantes sucrées aux fruits confits et fleurs (rose, pomme rouge) complètent l’offre.

Chaque coffret raconte une histoire, où le goût prolonge les récits visuels et symboliques. “Plus qu’un gâteau, nous voulons offrir une expérience complète de la fête”, affirme un responsable.

En mettant en lumière une héroïne de la diaspora et en puisant dans l’art français, RuNam propose un objet qui transcende les frontières. Une stratégie qui séduit Vietnamiens, expatriés et partenaires étrangers.

Pour 2025, la maison ne s’arrête pas à mi-septembre : certains coffrets en série limitée sont déjà épuisés, poussant les clients à réserver. Preuve que la Fête de la pleine lune, loin d’être figée dans la tradition, est devenue un terrain d’innovation, où l’artisanat vietnamien dialogue avec les imaginaires venus d’ailleurs.

Ðan Thanh/CVN