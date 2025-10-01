Hô Chi Minh-Ville : sécurité sociale, un acquis solide

Les mesures en faveur des aînés et des personnes vulnérables illustrent l’engagement humaniste des autorités de la mégapole du Sud, visant à améliorer concrètement les conditions de vie de la population.

Pour appliquer l’arrêté gouvernemental N°176 du 30 juin 2025 sur les prestations de vieillesse sociale, le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a validé une allocation mensuelle de 650.000 dôngs pour les citoyens de 75 ans et plus. Ce montant, supérieur à celui prévu par le décret (500.000 dôngs), suscite l’enthousiasme des bénéficiaires, qui disposent ainsi d’un complément financier appréciable.

Selon le Comité populaire municipal, cette revalorisation des aides sociales contribue à améliorer le quotidien des bénéficiaires tout en s’alignant sur le rythme de développement de la ville. Le budget annuel alloué dépasse 1.522 milliards de dôngs, soit une hausse de plus de 351 milliards par rapport au plan initial, entièrement financée par les ressources locales.

Les résidents de 75 ans et plus, ne percevant ni pension ni aide sociale, ou recevant moins de 650.000 dôngs, sont éligibles à cette allocation. Pour les foyers pauvres ou quasi-pauvres, l’âge d’accès est abaissé à 70 ans.

Nguyên Thi Thu Thuy, 79 ans, habitante du hameau 58 à Nhà Bè, se réjouit de cette mesure qui lui permet de constituer une petite épargne mensuelle.

La commune de Nhà Bè recense actuellement 504 bénéficiaires. Le quartier de Cho Quan compte quant à lui, 477 bénéficiaires.

Les versements sont décidés sur la base des inscriptions, et seront effectués, une fois l’éligibilité confirmée par l’Agence d’assurance sociale, a précisé Nguyên Tuân Tài, vice-président du Comité populaire de Nhà Bè.

Trân Dung Hà, directeur adjoint de l’Assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que “la Loi sur la sécurité sociale de 2024 prévoit, en plus de la pension, une couverture maladie financée par l’État et une prise en charge des frais funéraires en cas de décès”.

Cette initiative est saluée comme une avancée majeure pour garantir la sécurité sociale des personnes âgées sans ressources ni pension régulière.

Examens médicaux : un enjeu prioritaire

Le Service municipal de la santé souligne que Hô Chi Minh-Ville connaît le vieillissement démographique le plus rapide du pays. Avec environ 1,7 million de personnes âgées, soit plus de 12% de la population, la mégapole du Sud doit relever un défi sanitaire majeur.

Dès mi-2023, un plan a été lancé pour détecter précocement les maladies non transmissibles chez les aînés. L’objectif est qu’à fin 2025, 80% d’entre eux bénéficient d’un examen médical annuel et disposent d’un dossier de santé personnel.

Lors d’une récente campagne menée par l’hôpital Thông Nhât et le Comité populaire du quartier de Tân Son Nhât, des centaines de seniors ont pu, pour la première fois, mieux comprendre les symptômes de pathologies fréquentes comme l’hyper-tension, le diabète ou les troubles de la mémoire.

“L’hypertension artérielle est devenue une maladie courante chez les personnes âgées. Je pensais bien mesurer ma tension, mais après cette séance, j’ai appris que je le faisais mal. Grâce aux conseils du personnel médical, j’ai acquis des connaissances utiles sur l’alimentation et le mode de vie”, a témoigné Nguyên Hông Loan, 64 ans.

À ce jour, plus de 526.000 examens ont été réalisés en faveur des personnes âgées, révélant près de 50.000 cas d’hypertension jusque-là non diagnostiqués. Ces résultats soulignent l’importance du dépistage régulier et la nécessité d’une prise en charge renforcée des maladies chroniques, notamment celles non transmissibles, conformément aux normes du ministère de la Santé et de l’OMS.

Les données issues de ces examens seront intégrées dans les dossiers médicaux électroniques, facilitant le suivi individuel et le travail des établissements de santé.

Depuis la fusion administrative, garantir un accès annuel aux soins pour chaque citoyen est devenu une mission prioritaire, a affirmé le Dr. Nguyên Anh Dung, directeur adjoint du Service municipal de la santé.

