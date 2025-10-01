Vieillir en bonne santé : le Vietnam face au défi démographique

Le Vietnam est confronté à un vieillissement démographique accéléré. Plutôt qu’un fardeau, cette transition pourra devenir une opportunité si le pays parvient à bâtir un système intégré de soins aux aînés, garantissant protection sociale, bien-être et contribution au développement durable.

Le Vietnam entre dans une phase de vieillissement bien plus rapide que celle observée dans de nombreux autres pays asiatiques. Selon les prévisions, d’ici 2036, une personne sur cinq aura plus de 60 ans. Ce jalon reflète une fierté légitime : les progrès en matière d’espérance de vie et de santé publique. Mais il représente aussi une pression considérable sur les systèmes de sécurité sociale, de santé et de soins.

Les experts estiment que le vieillissement ne doit pas être perçu comme une charge, mais comme un moteur d’innovation, stimulant les réformes dans

les politiques sociales, le marché du travail et l’économie du soin. Une préparation précoce permettra au pays de transformer ce défi en opportunité, afin que les personnes âgées puissent vivre en bonne santé, heureuses et dans la dignité.

Le 29 août dernier à Hanoï, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), en coopération avec l’Association vietnamienne des personnes âgées, a organisé un séminaire sur les expériences en matière de soins aux aînés. Les participants ont examiné la situation actuelle, étudié des modèles étrangers et proposé des pistes pour une stratégie de soins à long terme adaptée aux conditions spécifiques du pays.

Le représentant de l’UNFPA au Vietnam, Matt Jackson, a affirmé que la généralisation des modèles de soins communautaires intégrant plusieurs services serait la clé pour aider le pays à faire face efficacement au vieillissement.

Selon lui, un bon système ne doit pas se limiter aux hôpitaux ou aux maisons de retraite, mais relier santé, services sociaux et familles, tout en encourageant chacun à se préparer activement à sa propre vieillesse.

Cinq axes de recommandations

À partir des expériences inter-nationales et de la réalité vietnamienne, l’UNFPA a présenté cinq axes de recommandations pour bâtir un système intégré et plus efficace de soutien aux personnes âgées.

L’une des solutions prioritaires consiste à mettre en œuvre rapidement une assurance soins de longue durée, à l’image des modèles appliqués en Allemagne, au Japon ou en République de Corée, afin d’en faire un pilier solide du système de protection sociale.

Parallèlement, le modèle des clubs intergénérationnels, déjà présent dans de nombreuses localités, mérite d’être étendu. Peu onéreux, ils favorisent la cohésion sociale. Pour assurer leur pérennité, il est essentiel qu’ils soient encadrés par les pouvoirs publics, dotés de financements durables et soutenus par une formation adéquate des bénévoles.

Un autre point essentiel est la reconnaissance officielle et la professionnalisation du métier de soignant. Ce travail, souvent assuré par les femmes et rarement rémunéré à sa juste valeur, devrait être intégré à un système de formation qualifiante, avec des normes claires et une meilleure reconnaissance sociale. Cela permettrait d’améliorer la qualité des services tout en réduisant la charge pesant sur les familles.De

Le système de protection sociale, lui, doit être conçu selon une approche “tout au long de la vie”, tenant compte des questions de genre. Cette orientation favoriserait l’épargne et la préparation individuelle à la vieillesse, tout en garantissant un soutien adapté aux ménages à faibles revenus, notamment aux femmes, souvent désavan-tagées au cours de leur vie professionnelle.

Enfin, le numérique est considéré comme un levier essentiel. Les plateformes de dossiers médicaux électroniques, les capteurs connectés, la télémédecine ou encore un guichet national unique, inspiré du modèle australien My Aged Care (Mon service de soins aux personnes âgées), permettraient un accès aux soins plus rapide, transparent et équitable.

Qu’il s’agisse de l’assurance, des dispositifs communautaires, du métier de soignant, de la protection sociale ou des technologies numériques, toutes ces orientations convergent vers un même objectif : bâtir un système de soins moderne, durable et humain pour les seniors.

C’est aussi une expression concrète des valeurs sociales que poursuit le Vietnam : permettre à chaque aîné de vivre en bonne santé, dans le bonheur et la dignité.

L’UNFPA a réaffirmé son engagement à accompagner le pays dans ce processus, afin que le vieillissement démographique ne soit pas seulement un défi, mais devienne aussi une véritable opportunité pour un développement équitable et durable.

