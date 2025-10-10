Trois nouveaux circuits pour découvrir le patrimoine mondial de Côn Son-Kiêp Bac

À l’occasion du Festival d’automne de Côn Sơn-Kiếp Bạc 2025, le Comité de gestion du site historique a inauguré trois nouveaux circuits touristiques reliant les monuments et paysages récemment inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un itinéraire, cinq sites classés

Ce circuit de deux jours invite les visiteurs à parcourir cinq monuments emblématiques du complexe patrimonial Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc, reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel mondial : la pagode de Côn Sơn, le temple de Kiếp Bạc, la pagode de Thanh Mai, la grotte de Kính Chủ et la pagode de Nhẫm Dương.

La première matinée est consacrée à la découverte du site de Kiếp Bạc, situé dans le quartier Trần Hưng Đạo, dont le point d’orgue est le temple dédié à Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – héros national et stratège militaire, vénéré comme saint par le peuple vietnamien.

Outre la visite des lieux, les voyageurs peuvent participer à diverses activités culturelles : modelage de céramiques à Vạn Yên, photographie en costume traditionnel, ou encore peinture de lotus sur chapeau conique. Le parcours s’accompagne d’une dégustation de thé de lotus de Kiếp Bạc, de gâteaux de haricots verts de Côn Sơn, ainsi que d’une découverte des produits artisanaux locaux labellisés OCOP.

Après un déjeuner de spécialités régionales, la visite se poursuit vers le site de Côn Sơn, avec la pagode Côn Sơn (Thiên Tư Phúc tự) – fondée sous la dynastie Trần et conservant plusieurs trésors nationaux tels que les stèles "Thanh Hư Động" et "Côn Sơn Tư Phúc tự bi", ou encore le triptyque des "Trois Bouddhas" – et le temple de Nguyễn Trãi, héros national et homme de lettres classé "Patrimoine culturel immatériel national" depuis 2012.

Le deuxième jour amène les visiteurs à la pagode Thanh Mai, édifiée au XIVᵉ siècle et rattachée à l’école zen Trúc Lâm. On y trouve la stèle "Thanh Mai Viên Thông tháp bi" (1362), consacrée au maître Pháp Loa et classée trésor national en 2016. Le parcours inclut également le site archéologique voisin et la célèbre forêt d’érables, cadre idéal pour découvrir les gâteaux traditionnels et déguster des tisanes locales.

L’après-midi, le circuit se poursuit vers la grotte Kính Chủ, située dans la montagne Dương Nham. Ce site naturel, orné de concrétions calcaires, abrite des inscriptions sino-nom datant des dynasties Trần à Nguyễn. Randonnée, photographie et dégustation de fécule de manioc de Kinh Môn complètent l’expérience.

Dernière étape : la pagode Nhẫm Dương (Thánh Quang tự) du quartier Nhị Chiểu, considérée comme le berceau de la branche Tào Động au Vietnam. Les visiteurs peuvent y admirer des vestiges archéologiques exceptionnels - notamment des fossiles vieux de 30.000 à 50.000 ans – et des objets remontant aux époques Đông Sơn, Hán, Đinh, Lý, Trần ou encore Lê.

Côn Sơn-Kiếp Bạc, entre nature et spiritualité

Pour les amoureux de nature et de randonnée, le circuit "Découverte du patrimoine de Côn Sơn- Kiếp Bạc" en deux jours est une invitation à l’exploration.

La première journée reprend le parcours des sites principaux, tandis que la seconde se consacre au temple de Nguyễn Trãi, à l’ermitage Bạch Vân, au rocher du Jeu des Immortels et à la montagne Ngũ Nhạc. Les visiteurs peuvent méditer, jouer aux échecs, participer à des animations culturelles et savourer un repas en pleine nature au sommet de Côn Sơn.

L’après-midi offre une immersion dans le sanctuaire de Ngũ Nhạc Linh Từ, dédié aux cinq montagnes sacrées. Après la cérémonie d’offrande, les visiteurs découvrent les architectures du complexe (miếu de l’Ouest, du Nord, de l’Est et du Sud), ainsi que le rituel d’offrande au Ciel et à la Terre. Le voyage s’achève dans la sérénité, autour d’un thé aux fleurs de chrysanthème dégusté au pavillon Nghinh Phong dominant la vallée.

Sur les traces des trois maîtres zen Trúc Lâm

Pour les pèlerins ou les voyageurs disposant de peu de temps, le circuit "Sur les traces des trois maîtres du Trúc Lâm" offre, en une journée, une immersion spirituelle à travers trois pagodes majeures : Sùng Nghiêm, Thanh Mai et Côn Sơn.

Ces trois sites sont associés respectivement au roi Trần Nhân Tông (fondateur), au maître Pháp Loa et au maître Huyền Quang, figures fondatrices de l’école zen Trúc Lâm, fleuron du bouddhisme vietnamien médiéval.

La pagode Sùng Nghiêm, édifiée sous les Lý et florissante à l’époque des Trần, fut un haut lieu de prédication du roi-moine Trần Nhân Tông. La visite se poursuit à la pagode Thanh Mai, où résida et mourut le maître Pháp Loa, puis à la pagode Côn Sơn, étroitement liée au maître Huyền Quang.

Outre la découverte des monuments et des enseignements des trois maîtres, les visiteurs participent à de nombreuses activités culturelles et artisanales similaires à celles proposées dans le circuit "Un itinéraire, cinq sites classés".

Texte et photos : Nguyên Cuong - Câm Sa / CVN