Plus de 12 heures de ravages : le typhon Bualoi, "anormal" et dévastateur

En un peu plus de douze heures, le typhon Bualoi a semé la désolation dans le Nord et le Centre du Vietnam. Vents destructeurs, pluies diluviennes, tornades et inondations ont provoqué un désastre humain et matériel d’une ampleur inédite, confirmant le caractère " anormal " et redoutable de cette tempête.

Photo : NCHMF/CVN

Une tempête hors du commun

D’une intensité exceptionnelle et d’une trajectoire jugée "hors norme", le typhon Bualoi a frappé durement le Vietnam, laissant derrière lui un lourd bilan humain et matériel. Selon les experts du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la tempête a présenté plusieurs caractéristiques inédites : vitesse de déplacement inhabituelle, durée d’impact prolongée et intensité destructrice.

Entrée en Mer Orientale le 26 septembre au soir, elle atteignait la force 12, avec des rafales à 150 km/h, se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à près de 35 km/h, soit presque deux fois la vitesse d’un typhon classique. Après avoir ralenti le 27, elle a touché le continent dans la nuit du 28 au 29 septembre, entre Hà Tinh et le nord de Quang Tri, avant de s’affaiblir au Laos.

Mais l’élément le plus "anormal" reste sa durée d’activité sur les terres : plus de douze heures consécutives de vents destructeurs, un phénomène rarement observé dans la région.

Pluies diluviennes et crues historiques

Les pluies torrentielles associées au typhon ont touché l’ensemble du Nord, de Thanh Hoa à Huê, avec des cumuls dépassant parfois 500 mm. Plusieurs rivières ont franchi le seuil d’alerte maximale, notamment le Kiên Giang (Quang Tri), le Chu et le Mã (Thanh Hoa), la rivière Ca (Nghê An) et la Ngàn Phô (Hà Tinh).

Photo : CTV/CVN

Les vents violents, atteignant localement la force 10 à 11 avec des rafales de niveau 13 à 14, ont balayé onze provinces côtières, de Ninh Binh à Quang Tri. Selon Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, "cette tempête a provoqué simultanément presque tous les types de catastrophes naturelles les plus redoutées : typhon majeur, crues exceptionnelles, glissements de terrain et inondations généralisées. Les dommages concernent tous les secteurs, de la mer aux zones montagneuses".

Huit tornades en une seule journée

Le Docteur Nguyên Ngoc Huy, expert en changement climatique et et alerte aux catastrophes naturelles, souligne que le typhon Bualoi a établi trois tristes records : la vitesse la plus rapide jamais enregistrée en Mer Orientale (jusqu’à 40 km/h), la durée d’impact la plus longue sur une seule province (11 heures rien qu’à Hà Tinh) et la formation d’un nombre inédit de tornades.

Photo : X.D/CVN

Pas moins de huit tornades se sont abattues le 29 septembre sur différentes provinces, dont Nam Dinh, Ninh Binh, Hai Phong, Hai Duong, Thanh Hoa, Thai Binh, Quang Ninh et même Hanoï. La plus violente a frappé Ninh Bình à l’aube, faisant au moins 9 morts et 18 blessés, détruisant des dizaines de maisons et endommageant gravement le réseau électrique. À Hung Yên, une autre tornade a provoqué la mort de deux personnes en arrachant toitures et structures métalliques.

Montée des eaux et vagues géantes

Au large de Hà Tinh et Quang Tri, les vagues ont atteint 6 à 8 m de haut. Sur le littoral de Nghê An à Hai Phong, elles culminaient entre 2 et 5 m, tandis qu’à Hòn Ngu, la houle dépassait les 5 m dans la matinée du 29 septembre.

Photo : Nhât Hoàng/VNA/CVN

La tempête a aussi provoqué une surcote de 0,5 à 1,6 m le long de la côte Nord-Centre. Bien que son arrivée ait coïncidé avec une marée basse, la persistance du phénomène jusqu’au lendemain matin, combinée à la marée haute, a entraîné de graves inondations côtières à Cua Lò (Nghê An) et Sâm Son (Thanh Hoa).

Un lourd bilan humain et matériel

Selon le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes, au soir du 29 septembre, le typhon Bualoi avait déjà fait 19 morts, principalement victimes de tornades à Ninh Binh et Hung Yên. Treize autres personnes restaient portées disparues, dont douze pêcheurs de Hô Chi Minh-Ville pris dans une tempête au large de Quang Tri.

Photo : Công Luât/VNA/CVN

Au total, 82 personnes ont été blessées. Plus de 100.000 habitations, surtout à Hà Tinh, ont été endommagées ou privées de toitures. Les pluies et la montée des eaux ont submergé plus de 9.400 ha de rizières et cultures - dont près de 4.000 ha à Nghê An - ainsi que 1.700 ha de bassins d’aquaculture.

Photo : Thiên Luong/VNA/CVN

Les services météorologiques mettent en garde : de nouvelles pluies intenses pourraient encore frapper la capitale Hanoï et le Nord-Ouest (Son La, Phu Tho, Lào Cai), avec des cumuls dépassant localement 250 mm. Le risque de glissements de terrain, de crues soudaines et d’inondations demeure donc élevé dans de nombreuses provinces montagneuses et côtières.