An Giang : l'ancien grenier à riz vise à devenir un centre agricole moderne

La province d'An Giang ambitionne de développer une économie agricole à grande échelle, de réduire les émissions, d'appliquer des technologies de pointe, de diminuer les coûts, d'accroître la valeur et de devenir un centre de riziculture et d'aquaculture en eau douce dans le Delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngô Công Thuc, a déclaré qu'après la fusion des deux provinces (Kiên Giang et An Giang), cette localité possède la plus grande superficie de production agricole du Delta du Mékong et de tout le pays : environ 1,3 million d'hectares de riz pour une production annuelle de plus de 8,8 millions de tonnes.

L'économie agricole à grande échelle

An Giang s'oriente vers le développement d'une économie agricole à grande échelle, la réduction des émissions, l'application de technologies de pointe, la réduction des coûts, l'augmentation de la valeur et l'ambition de devenir le centre de la riziculture et de l'aquaculture en eau douce dans le Delta du Mékong.

Photos : VNA/CVN





Cette localité met l'accent sur la promotion des investissements dans les industries de transformation profonde et raffinée, associées aux zones de concentration de matières premières, afin de créer une chaîne de production fermée, de faciliter la traçabilité de l'origine, d'accroître la valeur des produits, de développer des marques et de répondre aux normes strictes des consommateurs nationaux et internationaux.

An Giang met en place des parcs et des pôles industriels couvrant les zones de matières premières pour la production et la transformation, afin de mettre en œuvre l'orientation vers le développement d'une économie agricole associée à des technologies de transformation raffinée.

An Giang fournit non seulement du riz à l'ensemble du pays, mais en exporte également en grandes quantités, a ajouté Ngô Công Thuc.

Afin d'améliorer la qualité de ses produits, la province participe au projet "Développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité, à faibles émissions et à croissance verte dans le Delta du Mékong", avec pour objectif d'atteindre plus de 351.000 ha d'ici 2030.

Cette province a mis en œuvre 55 modèles de démonstration, couvrant une superficie totale de près de 2.000 ha, avec des résultats positifs, mobilisant la participation des acteurs dans la chaîne de production rizicole.

Ce modèle permet de réduire les coûts de 4,12 millions de dôngs/ha en moyenne, d'augmenter la productivité de 0,78 tonne/ha et d'augmenter les bénéfices de 5 à 8 millions de dôngs/ha. Il permet également de réduire les émissions de 7,56 à 8,11 tonnes CO 2 /ha.

Outre les résultats obtenus, la production rizicole d'An Giang rencontre encore de nombreuses difficultés en raison de l'impact important du changement climatique. Le coût des intrants est supérieur à la hausse des prix, ce qui entraîne de faibles profits pour les riziculteurs. Il existe peu de technologies performantes pour accroître l'efficacité de la production rizicole et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises participent aux filières rizicoles avec une zone modeste de production et la chaîne de production rizicole n'est pas vraiment durable.

Bien que la création d'une marque de riz pour réduire les émissions dans la province ait récemment fait l'objet d'une attention particulière, sa mise en œuvre se heurte encore à de nombreuses difficultés et lacunes, notamment en ce qui concerne l'identification des entreprises leaders susceptibles de participer et d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie de marque du riz de la province.

Photos : VNA/CVN

An Giang a besoin d'investisseurs stratégiques dotés d'un potentiel financier, de technologies et d'un haut niveau de gestion pour exploiter efficacement son potentiel et transformer les atouts du secteur agricole en projets d'envergure et à forte valeur ajoutée.

D’après Ngô Công Thuc, dans les années à venir, la province mettrait activement en œuvre le projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions ; développerait les infrastructures agricoles et rurales ; encouragerait le secteur agricole à promouvoir son rôle de pilier de l'économie ; et se concentrerait sur l'amélioration de la qualité des produits pour répondre à la demande du marché.

Parallèlement, elle promouvrait l'application des technologies à la production, à la transformation et à la conservation des produits agricoles ; créerait des marques pour les produits agricoles locaux ; associerait la chaîne d'approvisionnement agricole au développement des filières ; se concentrerait sur la conversion d'une production agricole fragmentée à petite échelle à une production de matières premières concentrée à grande échelle, créant ainsi des zones de production de matières premières durables.

Efficacité grâce aux technologies de pointe

Lors de la récente récolte été-automne 2025, la Coopérative de services agricoles Thanh Xuân, commune de Dinh Hoa, a piloté un modèle de production de riz de haute qualité et à faibles émissions sur une superficie de 50 ha, avec la participation de 11 foyers agricoles.

Ce modèle a appliqué une densité de semis clairsemée (70 kg/ha), réduisant de 50 kg la quantité de semences de riz par rapport au modèle agricole traditionnel ; le rendement en riz a atteint 6,67 tonnes/ha, soit 0,31 tonne/ha de plus que l’ancien modèle ; les coûts totaux de production du riz du modèle pilote étaient inférieurs de plus de 1,4 million de dôngs/ha. Le bénéfice moyen du modèle de démonstration a augmenté de 3,9 millions de dôngs/ha par rapport aux autres modèles comparables.

M. Danh Thao, directeur adjoint de la Coopérative de services agricoles de Thanh Xuân, a déclaré que la combinaison du semis clairsemé, du semis en grappes et du semis en lignes permet de réduire le nombre de semis, tout en améliorant l'efficacité des engrais, la lutte antiparasitaire et la gestion de l'eau de manière efficace et économique.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, la quantité d'engrais purs à base d'azote, de potassium et de phosphore a été réduite de près de 50 kg/ha par rapport aux autres modèles comparables, soit une baisse d’environ 1,3 million de dôngs. De plus, le modèle pilote utilise des engrais équilibrés à base d'azote, de phosphore, de potassium, d'oligo-éléments et d'engrais organiques microbiens, favorisant ainsi la croissance et le développement des rizières, limitant ainsi les ravageurs et les maladies.

M. Danh Phuong, de la commune de Châu Thành, a partagé qu'après plus de trois ans d'application du modèle de production de riz de haute qualité selon la méthode VietGAP (Bonnes pratiques agricoles vietnamiennes), il a mis en œuvre des méthodes agricoles intelligentes et économiques, recommandées par le secteur agricole.

Ainsi, les semences de riz sont semées avec parcimonie (environ 60 kg/ha) et des engrais organiques sont appliqués en association avec un peu d'engrais minéraux pour assurer la croissance des plants. On établit également une station de détection et d'alerte aux parasites, une station de pompage d'eau intelligente contrôlée par une application mobile pour réduire les coûts de carburant et gérer efficacement la quantité d'eau nécessaire à la croissance des plants de riz.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, cette station de pompage couvre une superficie de plus de 500 ha. Les agriculteurs bénéficient de transferts de connaissances scientifiques et de techniques agricoles telles que la sélection des variétés de riz, l'amélioration des sols, la gestion des ressources en eau, le processus de culture "Trois réductions, Trois augmentations", "Une obligation, Cinq réductions", l'épandage de pesticides uniquement lorsque nécessaire et le respect du principe des quatre droits ; la réduction de la quantité d'eau d'irrigation ; réduire les pertes après récolte…

"Grâce à la production selon les normes VietGAP, le riz de la coopérative est acheté à un prix supérieur d'environ 200 dôngs/kg au prix du marché. L'utilisation d'engrais et de pesticides est réduite, ce qui contribue à une augmentation des bénéfices de plus de 20 millions de dôngs/ha. Des méthodes agricoles intelligentes permettent notamment d'éviter la chute du riz pendant la saison des pluies et des orages, préservant ainsi la productivité", a expliqué M. Phuong.

Le directeur du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, Lê Huu Toàn, a indiqué que la mise en œuvre du projet rizicole d'un million d'hectares a permis de créer une zone spécialisée dans la culture de riz de haute qualité et à faibles émissions, associée à une réorganisation plus efficace et systématique du système de production en fonction de la chaîne de valeur dans la province.

Les coopératives et les paysans ont efficacement appliqué des méthodes agricoles durables pour accroître la valeur et les revenus des riziculteurs, protéger l'environnement, s'adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Photos : VNA/CVN

Chaque année, la province produit environ 100.000 tonnes de riz conforme aux normes SRP (Sustainable Rice Platform/Plateforme pour le riz durable), biologiques, GlobalGAP et VietGAP, et respectant les normes de résidus. Elle est en cours de transformer la production biologique du riz pour l'exportation vers les marchés de l'UE, des États-Unis et du Japon.

Selon Lê Huu Toàn, pour la période 2025-2030, le Comité du Parti dudit Département s'est fixé comme objectif d'accroître la valeur de la production agricole, forestière et halieutique d'au moins 4% par an en moyenne, et d'atteindre une production moyenne de riz de plus de 8 millions de tonnes par an.

Ce secteur se concentre sur le développement d'une agriculture de haute technologie, la transformation numérique complète de la production, de la transformation et de la consommation des produits agricoles ; la construction de zones de production agricole spécialisées à grande échelle, adaptées à la chaîne de valeur ; et le développement de zones de matières premières conformes aux normes VietGAP, GlobalGAP et SPR.

La province a étendu la superficie cultivée en appliquant le modèle "Une obligation, Cinq réductions" à plus de 60% de la surface cultivée ; développé fortement des variétés de riz de haute qualité, parfumées et de marque ; perfectionné la chaîne de la production à la consommation, promu l'exportation de riz de haute qualité ; développé des modèles coopératifs liés tout au long de la chaîne de valeur et soutenu les coopératives dans l'accès au capital, à la technologie et aux marchés d'exportation.

Tùng Nguyên/CVN