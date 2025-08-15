Un colloque à Sydney renforce la coopération entre le Vietnam et l’Australie

Le Département des affaires extérieures et de la diplomatie culturelle du ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé le 14 août à Sydney un colloque visant à renforcer les échanges entre les localités vietnamiennes et leurs partenaires australiens.

>> L’Australie et le Vietnam s’associent pour promouvoir la fintech et l’innovation numérique

>> La gouverneure générale d’Australie salue les réalisations socio-économiques du Vietnam

>> Promotion de la coopération entre Cân Tho et ses partenaires australiens

Photo : VNA/CVN

La rencontre a réuni un large éventail de personnalités, dont le consul général du Vietnam pour la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l’Australie-Méridionale, Nguyên Thanh Tùng, la cheffe du Bureau du commerce du Vietnam en Australie, Trân Thi Thanh My, des dirigeants de Huê, Diên Biên et Tây Ninh, l’ancien ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, la directrice adjointe pour l’Asie du Sud-Est de l’Agence australienne du commerce et de l’investissement, Alana Kunz, ainsi que de nombreux représentants d’entreprises des deux pays.

Nguyên Thanh Tùng a réaffirmé l’engagement de son consulat à servir de passerelle entre les localités des deux pays, en soutenant la transformation des initiatives en projets concrets. Il s’est dit convaincu que cette coopération décentralisée, notamment avec la Nouvelle-Galles du Sud, grâce à la volonté commune et au soutien des représentations diplomatiques, se développera de manière durable et efficace, contribuant au partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie.

Photo : VNA/CVN

L’ancien ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a souligné que les deux pays sont d’importants partenaires commerciaux et qu’avec l’essor des échanges, le commerce et l’investissement bilatéraux devraient continuer de croître. Il a notamment mis en avant le potentiel du Vietnam dans des secteurs de pointe comme la technologie, l’éducation, l’agriculture et l’énergie, estimant qu’il pourrait devenir une destination majeure pour les entreprises informatiques.

A cette occasion, les dirigeants de la ville de Huê et des provinces de Diên Biên et de Tây Ninh ont présenté les atouts de leurs localités, tandis que les entreprises ont exposé leurs besoins en matière de coopération. Plusieurs représentants australiens ont salué le dynamisme et le potentiel de développement du Vietnam.

Alana Kunz, directrice adjointe pour l’Asie du Sud-Est de l’Agence australienne du commerce et de l’investissement, a considéré ce colloque comme une occasion stratégique d’approfondir la coopération commerciale et en matière d’investissement.

Serge Popovic, directeur de C-Coat Insulation Australia, a pour sa part manifesté son intérêt pour le marché de l’énergie et les solutions d’économie d’énergie, envisageant l’implantation d’une usine au Vietnam.

Nigel Palmer, responsable des politiques en matière de compétences et d’éducation à Business New South Wales, a plaidé pour un élargissement de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la science et de l’innovation.

Le colloque s’est conclu par la signature d’un accord de coopération entre la compagnie vietnamienne Phuong Nam Panel et le groupe australien Pistis, marquant une première concrétisation des discussions.

VNA/CVN