Promotion de la coopération entre Cân Tho et ses partenaires australiens

Le Comité populaire de la ville de Cân Tho a reçu, le 7 août, une délégation du consulat général d’Australie à Hô Chi Minh-Ville, conduite par sa consule générale, Sarah Hooper.

Sarah Hooper a souligné que l’Australie entretient une coopération de longue date avec les localités du delta du Mékong, en particulier avec Cân Tho, qui abrite un important réseau d’anciens étudiants vietnamiens formés en Australie. Elle a affirmé que les projets de coopération bilatéraux menés entre Cân Tho et les partenaires australiens jouent un rôle significatif dans le développement.

L’Australie soutient activement les efforts du Vietnam en matière de résilience au changement climatique. En août 2023, un paquet d’aide de 94,5 millions de dollars australiens a été annoncé à cet effet. Un programme de transformation de la chaîne de valeur du riz, doté de 15 millions de dollars australiens, est en cours dans les provinces méridionales de Dông Thap et d’An Giang, avec l’intention de l’étendre à d’autres zones du delta.

Outre l’environnement, les programmes de coopération couvrent aussi l’agriculture, notamment celle de haute technologie, ainsi que la transition énergétique au Vietnam.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyên Thi Ngoc Diêp, a exprimé le souhait que le consulat général d’Australie serve de passerelle pour renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la santé et du développement des ressources humaines de haute qualité.

Elle a également espéré que les partenaires australiens soutiendraient les entreprises de Cân Tho dans la promotion de leurs produits phares sur le marché australien, notamment les produits agricoles, aquatiques et transformés.

