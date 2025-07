Hô Chi Minh-Ville mise sur le numérique pour valoriser son patrimoine culturel

À l'ère du numérique, la mégapole du Sud déploie de nouvelles stratégies pour renforcer l’attractivité de ses musées et sites patrimoniaux. Objectif : bâtir des marques culturelles fortes et mieux faire rayonner ses trésors historiques auprès du grand public, notamment les jeunes et les touristes internationaux.

Hô Chi Minh-Ville figure parmi les localités vietnamiennes possédant le plus grand nombre de musées publics. Pourtant, le potentiel de ces institutions demeure largement sous-exploité, en raison d’une communication jugée obsolète et d’une approche peu engageante vis-à-vis des visiteurs.

Photo : https://hcmcpv.org.vn/

Conscients de la nécessité de se réinventer, les musées de Hô Chi Minh-Ville amorcent leur transformation. En 2024, le Musée d’histoire de la ville a lancé une nouvelle identité de marque et a rapidement été récompensé par le prix de la "Meilleure campagne de repositionnement de marque" lors des Prix de la publicité créative du Vietnam, en fin d’année.

"Le musée ne se limite plus à une fonction de conservation. Il devient un espace culturel, touristique et académique", a déclaré son directeur Hoàng Anh Tuân. La campagne, accompagnée du slogan "L’histoire n’est jamais dépassée", a suscité un engouement immédiat : en deux semaines, la page Facebook du musée a enregistré près de deux millions de mentions "J’aime".

Dans la même veine, le Musée des vestiges de guerre a lancé une campagne intitulée "Car l'amour est une victoire", visant à transmettre des messages de paix et d’attachement à la Patrie à travers les récits historiques du peuple vietnamien. Cette approche vise à renforcer la dimension émotionnelle et éducative de l’expérience muséale.

Photo : https://hcmcpv.org.vn/

Afin de mieux séduire les jeunes et les visiteurs étrangers, musées et sites patrimoniaux sont appelés à développer une identité de marque cohérente et attractive. Au-delà d’un simple logo ou d’une charte graphique, il s’agit de raconter des histoires de manière innovante et accessible, tout en tissant des liens étroits avec les secteurs du tourisme et de l’éducation.

Pour Doàn Ngoc Minh, fondateur de Say Hello Vietnam, "l’avenir de la communication patrimoniale passe par l’innovation : campagnes numériques, immersion technologique, narration créative et mobilisation des communautés en ligne".

S’inscrivant dans cette dynamique, Hô Chi Minh-Ville a lancé pour la première fois un concours de création de contenu numérique autour du thème "Connecter le patrimoine - Créer l’avenir", organisé par l’Association des patrimoines culturels de la ville. Cette initiative vise à impliquer les jeunes passionnés de médias dans la valorisation du patrimoine culturel vietnamien, en transformant leur créativité en un puissant levier de sensibilisation.

VNA/CVN