Le patrimoine a bonne mine aux musées de Hô Chi Minh-Ville

Avec ses 17 musées, dont six privés, Hô Chi Minh-Ville se distingue par une offre culturelle à la fois riche et diversifiée. Histoire, beaux-arts, guerre, ao dài , femmes vietnamiennes… chaque musée explore une facette du passé et de l’identité nationale. Peu à peu, ces établissements deviennent des lieux de dialogue vivants et inventifs entre le patrimoine et le public.

Le Musée d’histoire est le tout premier musée de sa ville dans lequel Lê Thi Ha, étudiante en première année à l’université Hung Vuong, a posé ses pieds. Et elle l’a fait après en avoir beaucoup entendu parler parmi ses amis et sur les réseaux sociaux.

"J’ai trouvé les expositions très bien organisées par période historique. Plus on avance dans le temps, plus les objets sont raffinés, détaillés. Et sur place, l’espace est encore plus vaste et plus beau que ce que j’avais imaginé en ligne", partage-t-elle.

Selon Nguyên Khac Xuân Thi, directrice adjointe du musée, l’établissement conserve près de 44.000 objets, de la préhistoire à la dynastie des Nguyên, ainsi qu’une importante collection liée aux cultures du Sud et à certains autres pays asiatiques. Le musée mise résolument sur le numérique : écrans interactifs, QR codes, et bientôt un audioguide bilingue (vietnamien-anglais) couvrira les 18 salles. Un effort important est aussi porté sur la communication auprès des jeunes, notamment via les réseaux sociaux.

"L’an dernier, pour nos 45 ans, nous avons lancé une nouvelle identité visuelle qui a rencontré un fort engouement, surtout chez les jeunes. Nous avons parfois dépassé les deux millions de vues par mois. Combiné aux expositions virtuelles, c’est un excellent levier pour faire rayonner le musée", souligne Mme Thi.

Le Musée des femmes du Sud, lui, abrite quelque 30.000 objets autour de thématiques fortes : les traditions des femmes du Sud, leur lien avec Hô Chi Minh, leur rôle dans la politique, l’armée ou la diplomatie. En collaboration avec des écoles et agences de voyage, il accueille régulièrement des groupes pour des visites pédagogiques.

Musées privés

Les musées privés ne sont pas en reste et jouent un rôle croissant dans la préservation de la culture. Parmi les plus emblématiques figurent le musée de l’ao dài, le musée de la Médecine traditionnelle, le musée des Commandos saïgonnais ou encore les établissements du réseau Dô Hùng.

Fondé par le styliste Si Hoàng, le Musée de l’ao dài est l’un des premiers musées privés de la ville. Il retrace l’évolution de cette tenue emblématique, de sa genèse à aujourd’hui, tout en intégrant les visites dans une véritable expérience touristique.

Deux nouveaux musées du réseau Dô Hùng ont récemment ouvert leurs portes : le Musée des bijoux des 54 ethnies du Vietnam, et le Musée de la cour impériale de la dynastie des Nguyên. Le premier expose des milliers de pièces d’orfèvrerie et de costumes traditionnels, illustrant les croyances, les coutumes et l’esthétique des ethnies vietnamiennes depuis plus de 2.500 ans. Le second présente une collection rare d’objets ayant appartenu aux treize empereurs Nguyên : vêtements, objets de la vie quotidienne, insignes impériaux…

Richesse des collections

Le Dr Phan Thanh Hai, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thua Thiên Huê, a été impressionné par la richesse des collections.

"La collection de bijoux et de costumes des 54 ethnies est remarquable. On y retrouve toutes les tenues traditionnelles, mais ce sont les bijoux qui m’ont le plus fasciné. Ils sont l’essence même de la culture, du savoir-faire et de la sensibilité artistique des artisans", témoigne-t-il.

Pour Lê Tu Câm, présidente de l’Association du patrimoine culturel de Hô Chi Minh-Ville, le dynamisme des musées de la ville est incontestable.

"Certains musées fonctionnent plus facilement que d’autres, c’est vrai. Mais dans l’ensemble, le réseau, qu’il soit public ou privé, contribue de manière significative à la valorisation du patrimoine culturel", note-t-elle.

Aujourd’hui, les musées de Hô Chi Minh-ville s’imposent comme des acteurs essentiels de la transmission culturelle. Nombre d’entre eux développent de nouvelles activités immersives et poursuivent la numérisation de leurs collections pour toucher un public toujours plus large, local comme international.

