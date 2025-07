Oasis enflamme Manchester : un retour attendu depuis 16 ans

Dans une ambiance de chaleur et d’euphorie, des milliers de fans d’Oasis ont afflué vendredi 11 juilletà Manchester pour assister au tout premier concert des frères Gallagher à domicile depuis seize ans. Après deux dates à Cardiff, le groupe emblématique de la Britpop joue cinq soirs à guichets fermés dans un immense parc de sa ville natale.

>> Au-delà d'Oasis, un comeback de la Britpop et des années 1990, porté par la nostalgie

Photo : AFP/VNA/CVN

Dès l’après-midi, les files d’attente s’allongent. Lisa, venue de Saint-Étienne, attend depuis six heures : "C’était l’occasion de notre vie". Entre t-shirts de tournée et maillots vintage de Manchester City, les fans affichent fièrement leur passion.

Depuis l’annonce de la réconciliation de Liam et Noel Gallagher, Manchester attendait ce "jour d’Oasis". Plus de 400.000 spectateurs sont attendus. Les visages des frères s’affichent partout, notamment sur une fresque géante dans le Northern Quarter.

L’événement ravive les souvenirs de l’âge d’or musical de Manchester. Dans les années 1990, Oasis régnait, succédant à des groupes légendaires comme Joy Division ou The Smiths. Ed Glinert, créateur des visites "Manchester Walks", rappelle que le climat gris et pluvieux de la ville a fortement influencé sa scène musicale. "Cela se ressent dans la musique", dit-il.

À la fin des années 1980, le club The Hacienda a marqué un tournant avec l’arrivée de la house et de la scène rave. Le phénomène “Madchester” est né, porté par des groupes comme The Stone Roses, qui ont inspiré Oasis. Pete Howard, propriétaire du disquaire “Sifters”, immortalisé dans la chanson Shakermaker, se souvient des frères achetant leurs vinyles chez lui. Il accueille encore aujourd’hui des fans du monde entier.

La scène musicale de Manchester reste dynamique, avec des groupes émergents comme PINS, The Red Stains, ou les rappeurs Aitch et Bugzy Malone. Pourtant, la notoriété de la ville semble avoir décliné. "Elle était plus forte à l’époque de la Britpop", note Dan Verberkel, ingénieur néerlandais venu pour le concert.

Selon Ed Glinert, la musique numérique a changé la donne : "Aujourd’hui, on peut produire dans sa chambre, sans lien avec une ville précise". Mais pour les fans d’Oasis, Manchester reste un lieu de pèlerinage musical.

