"Charlie Chaplin : Souvenirs d'une légende", une exposition émouvante à Hanoï

>> Charlie Chaplin revit tous les jeudis au Métropole

>> Record de 662 personnes déguisées en Suisse

Photo : Metropole Hanoi/CVN

Le 6 juillet 1925, pour la première fois dans l’histoire, l’image d’un acteur figurait en couverture du magazine Time, le journal américain le plus influent. Cet acteur n’était autre que Charlie Chaplin, icône mondiale du cinéma. Un siècle plus tard, son image et son héritage sont à nouveau mis à l’honneur à travers une exposition précieuse organisée à Hanoï.

Dans le cadre luxueux du Sofitel Legend Metropole Hanoi, un hôtel historique âgé de 124 ans, l’exposition "Charlie Chaplin : Souvenirs d’une légende" a été officiellement inaugurée. Ces retrouvailles sont d’autant plus émouvantes que c’est précisément dans cet établissement que le célèbre comédien fit escale lors de sa lune de miel avec l’actrice Paulette Goddard, en 1936.

Une vision complète de Charlie Chaplin

Photo : TH/CVN

"Paddy McDonald, qui possède une incroyable collection d’affiches anciennes, de photos vintage et de souvenirs en tous genres, m’a contacté il y a un an après avoir lu un article sur la suite Charlie Chaplin de notre hôtel, où le légendaire acteur avait séjourné pour la première fois. Paddy McDonald a déjà exposé à Cuba, en Australie et ailleurs dans le monde. Nous sommes donc très honorés qu’il ait choisi notre hôtel comme premier lieu d’exposition de sa collection très rare en Asie", a partagé George Koumendakos, directeur général du Sofitel Legend Metropole Hanoi.

L’exposition présente une série d’objets, d’images et de publications rares, tous issus de la collection personnelle de l’Australien Paddy McDonald.

Parmi ces pièces figurent des bandes originales de films, des affiches de cinéma du XXᵉ siècle et de nombreux objets précieux qu’il a patiemment réunis aux États-Unis, en Irlande, en France, à Cuba et en Australie. On peut notamment y admirer la couverture du TIME datée du 6 juillet 1925, marquant la toute première apparition d’un acteur en une de ce prestigieux magazine. Ce document illustre de manière vivante l’influence durable de Charlie Chaplin sur l’art et la culture mondiale.

Photo : Metropole Hanoi/CVN

"Les affiches de cinéma sont très intéressantes. Je ressens une certaine nostalgie en pensant à Charlie Chaplin. Ce qui m’a le plus impressionné dans l’exposition, ce sont les bandes originales de film", confie Nhât Minh, un visiteur.

L’exposition "Charlie Chaplin : Souvenirs d’une légende", présentée à l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi, offre une vision complète de Charlie Chaplin, comédien, compositeur et réalisateur d’exception, véritable mythe du septième art.

Elle se poursuit jusqu’au 22 juillet.

Quê Anh/CVN