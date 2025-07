Le concert Toyota de retour sur la scène de Hanoï à la fin juillet

>> À Hanoï, un vent frais sur Chopin et Rimski-Korsakov

>> Le célèbre groupe français Luiza en tournée au Vietnam

>> Concerts gratuits de la Chorale de garçons de Monaco à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

>> Dernière messe pour Black Sabbath et Ozzy Osbourne, sous un déluge de metal

Le concert Toyota 2025, qui se tiendra au Théâtre Hô Guom à 20h le 26 juillet, présentera des chefs-d’œuvre de deux grands compositeurs, Ludwig van Beethoven (Allemagne) et Dmitri Chostakovitch (Russie), sous la direction du célèbre maestro japonais Honna Tetsuji.

La soirée sera également marquée par une performance exceptionnelle du violoniste Bùi Công Duy, l’un des plus grands musiciens classiques vietnamiens, qui se produira aux côtés d’artistes de l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO).

Honna Tetsuji est directeur musical et chef principal du VNSO depuis 2009. Il a été nommé chef de l’Orchestre symphonique d’Osaka de 1995 à 2001 et a été fréquemment invité à diriger l’Orchestre philharmonique de Nagoya de 1998 à 2001. Depuis 2021, il est conseiller artistique de l’Institut de musique des jeunes du Vietnam (VYMI).

Le violoniste Bùi Công Duy, 44 ans, est diplômé de l’École nationale de musique Tchaïkovski de Moscou. Il a remporté plusieurs prix prestigieux lors de concours internationaux, notamment le premier prix et la médaille d’or du Concours international Tchaïkovski pour jeunes musiciens de Saint-Pétersbourg en 1997.

Il s’est également produit dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie, notamment au Berliner Symphoniker en Allemagne et au Capella Concert Hall en Russie.

Photo : VNA/CVN

Cette année marque les 30 ans du développement durable de Toyota au Vietnam. Parallèlement à ses activités commerciales, Toyota a constamment contribué à des initiatives sociales et culturelles. Parmi celles-ci, le concert Toyota se distingue comme le programme annuel le plus ancien, reflétant l’engagement durable de l’entreprise à promouvoir des valeurs durables au sein de la communauté.

Depuis sa création en 1998, le concert Toyota est devenu une icône culturelle qui rapproche la musique classique du public, tant au Vietnam qu’à l’international.

D’année en année, le programme évolue en termes d’ampleur et de qualité, du répertoire soigneusement sélectionné aux interprètes talentueux, dans le but de toucher les cœurs et de favoriser une appréciation durable de la musique classique dans toutes les couches sociales.

VNA/CVN