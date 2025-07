Le Vietnam enchante à travers l’objectif de photographes internationaux

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a dévoilé les prix récompensant les œuvres exceptionnelles de la troisième exposition "Le Vietnam à travers l’objectif de photographes internationaux".

Suite à une décision du 9 juillet, 20 prix seront décernés à des photographes vietnamiens et internationaux.

Parmi les lauréats, Gunaratne Madugodaralalage Thejapriya Bandu, du Sri Lanka, sera récompensé pour une œuvre représentant des lâchers de lanternes au coucher du soleil au Vietnam.

Une photo du Vietnamien Lê Tuân Anh, illustrant le charme de Phu Quôc, sera également primée.

Des œuvres de photographes nationaux et étrangers sur Tam Côc pendant la saison des nénuphars et sur la rivière Huong (Parfums) à Huê seront également primées.

L’exposition est un événement phare de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025, visant à promouvoir par la photographie l’image du Vietnam, et plus particulièrement de la ville de Huê, auprès de la communauté internationale.

Intitulée "Le Vietnam vu par des photographes internationaux et Huê - Ancienne capitale, nouvelle opportunité", l’exposition a accueilli des photographes nationaux et internationaux. Les œuvres mettaient en valeur la beauté du peuple, de la culture, de l’histoire, de l’architecture et des paysages vietnamiens, notamment celles prises au cours des deux dernières années.

Au total, 200 photos ont été sélectionnées pour être exposées, dont 20 ont reçu des prix officiels.

Au-delà de la mise en valeur du charme du Vietnam, l’exposition sert de plateforme d’échanges artistiques, encourageant le dialogue créatif et enrichissant les efforts de promotion culturelle et touristique du pays.

