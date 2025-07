Vietnamiens et Sud-Coréens unis sur scène pour une comédie musicale engagée

Photo : CTV/CVN

Un reading showcase, dans le contexte d’une comédie musicale, est une forme de présentation théâtrale dans laquelle les acteurs lisent et chantent les scènes d’une pièce en développement, souvent pour évaluer le spectacle ou le tester auprès d’un public. Il s’agit d’une étape intermédiaire avant la production complète, permettant de recueillir des retours et d’affiner le projet.

Cette forme reste encore nouvelle au Vietnam, bien qu’elle soit largement répandue en Occident et dans plusieurs pays asiatiques, en particulier en République de Corée. Pour la première fois au Vietnam, le Théâtre Tuôi Tre (Jeunesse) l’a présentée au public. Cette lecture-spectacle marque la première phase de développement de la comédie musicale PUPU destinée aux enfants, l’un des deux projets (avec Uoc mo cua em - Mon rêve) développés conjointement par le Théâtre Tuôi Tre et le Théâtre SangsangMaru de République de Corée dans le cadre d’un partenariat pour la période 2025-2026.

Les deux établissements s’étaient déjà associés pour produire plusieurs spectacles destinés au jeune public, tels que Đua con cua yêu tinh (L’enfant du lutin) ou Zorba, chú mèo thám tu (Zorba, le chat détective), qui ont séduit par leur narration inventive, la qualité de leur mise en scène et de leur univers musical, combinant harmonieusement les standards artistiques sud-coréens et les traits culturels vietnamiens.

Une fable d’amitié et d’écologie

Poursuivant cette dynamique de coopération, les artistes des deux théâtres se sont lancés dans PUPU, une œuvre qui aborde des thèmes contemporains tels que l’amour de la nature, le changement climatique, la tolérance et la coexistence harmonieuse entre les humains, les animaux et leur environnement. Durant une heure, la lecture scénique de PUPU a permis au public de découvrir les personnages à travers des dialogues dynamiques et des chansons expressives, transmettant toute la richesse émotionnelle de l’histoire.

L’histoire débute dans un paisible village côtier où vivent Jun et Sara, deux enfants dont la vie est bouleversée par des tempêtes et la montée des eaux, conséquences apparentes d’une mystérieuse “malédiction” attribuée à un monstre marin. En fuyant les inondations, ils rencontrent Pu Pu, un manchot venu du village antarctique de Waka, lui aussi victime de la fonte des glaces. Ensemble, ils partent à la recherche du monstre pour lever la malédiction.

Mais la vérité est tout autre : la créature n’est ni dangereuse ni malveillante, seulement solitaire et incomprise. Elle tente en réalité de purifier les eaux polluées du village grâce à son projet “Waka Water”. Touché par la détresse de l’animal, Pu Pu prend sa défense et aide les habitants à comprendre que la véritable menace n’est pas le monstre, mais les discriminations et le développement humain irresponsable. Le spectacle se termine sur une chanson d’unité, appelant à une harmonie entre l’homme, la nature et les autres êtres vivants, autour d’une question essentielle : “Qui est le véritable maître de ce monde ?”

Nouveau souffle pour la scène vietnamienne

Bien que dépourvu de décor sophistiqué ou d’effets lumineux, ce reading showcase a su émouvoir les spectateurs par la force de son message, l’originalité de sa narration et l’implication remarquable des artistes. Hông Trang, habituée des scènes de théâtre et de comédie musicale, confie avoir été agréablement surprise par cette nouvelle forme, qu’elle distingue clairement du théâtre classique et du stand-up (comique de scène ou monologue comique) en vogue au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Selon l’“Artiste Émérite” Nguyên Si Tiên, directeur du Théâtre Tuôi Tre, la lecture scénique est une forme bien établie dans les pays disposant d’une industrie du spectacle musical développée, mais encore méconnue au Vietnam. Dans un contexte où le pays ne dispose pas encore d’écoles spécialisées dans la formation de la comédie musicale - un genre mêlant théâtre, chant et danse -, le théâtre s’est lancé dans cette aventure avec le soutien de professionnels sud-coréens.

“Pour une heure de représentation, les artistes ont répété pendant plusieurs semaines, travaillant plus de dix heures par jour, dans un esprit d’apprentissage, de créativité et de grande responsabilité”, a-t-il souligné.

De son côté, Um Dongyoul, directeur du Théâtre SangsangMaru, a salué le talent des artistes vietnamiens, affirmant qu’il n’existe aucune différence de niveau entre eux et leurs homologues sud-coréens, mais seulement un écart d’expérience. Il a également précisé que PUPU s’inspire d’un événement réel survenu en Antarctique en 2016, où des milliers de manchots ont péri en raison de la fonte des glaces. “J’espère que les enfants retiendront le message écologique à travers l’image attendrissante du petit manchot”, a-t-il déclaré.

Après cette première présentation, PUPU poursuivra son développement, avec la finalisation du scénario puis sa mise en scène en vue d’une future représentation à destination du jeune public. Conçue dans l’esprit des comédies musicales familiales modernes, avec l’appui technique d’experts sud-coréens, cette production constitue également une opportunité précieuse pour les jeunes artistes vietnamiens de progresser dans un environnement professionnel exigeant.

LINH THAO/CVN