Un livre sur les histoires de table d'antan des Hanoïens récompensé en Chine

La traduction chinoise de l'ouvrage Nguoi Hà Nôi : Chuyên an, chuyên uông mot thoi (Hanoïens : Histoires de table d'antan), de l'auteur Vu Thê Long, s’est vu décerner le Prix du livre d'Asie du Sud-Est le plus influent en Chine pour 2025.

>> Le Chevalier Grillon, premier livre vietnamien illustré par l’IA

>> Livres et produits japonais à l’honneur chez Fahasa

>> La presse révolutionnaire, un siècle d’engagement en images

L'annonce officielle a eu lieu le 4 juillet à Nanning, dans la province du Guangxi, lors de la présentation du rapport 2025 sur l'influence des livres Chine - ASEAN, un événement organisé dans le cadre de la Semaine de la culture du livre Chine - ASEAN.

Photo : NXB/CVN

Cette distinction repose sur une analyse de données statistiques compilées en Chine, qui prennent en compte le volume des ventes, les avis des lecteurs et les estimations de presse.

L'ouvrage plonge ses lecteurs au cœur du Hanoï du début du XXe siècle, explorant les coutumes culinaires des habitants de l'époque, de la préparation des repas à la naissance d'une véritable culture gastronomique. Il analyse également la manière dont les Hanoïens ont intégré les influences nouvelles, apportées par les vagues migratoires et les échanges entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud.

Pour ce livre, Vu Thê Long conjugue son expérience personnelle - il est né et a grandi à Hanoï - à la rigueur du chercheur. S'appuyant sur des textes anciens, des vestiges archéologiques et les témoignages précieux des générations précédentes, il offre un ouvrage d'une grande richesse documentaire, permettant d'appréhender toute la profondeur de la gastronomie et de l'identité culturelle hanoïenne au XXe siècle.

La traduction chinoise a été réalisée par la société CHI Cultural (Chibooks), qui a ensuite cédé les droits à la maison d'édition des Sciences et Technologies du Guangxi, en vue d'une publication en Chine en novembre 2024.

VNA/CVN